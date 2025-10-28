Где и как праздновать Хэллоуин в Монако и окрестностях?

Нет планов на Хэллоуин? Ознакомьтесь с некоторыми мероприятиями, которые Княжество организует до 1 ноября © Дирекция по связям

С 28 октября по 2 ноября в Монако празднуют Хэллоуин, предлагая многочисленные мероприятия для всех возрастов. Редакция Monaco Tribune собрала для вас подборку праздничных мероприятий.

Вы наверняка заметили, что несколько недель назад Княжество украсили многочисленные инсталляции к Хэллоуину. На площади Казино красуются гигантские мотыльки и светящиеся тыквы, а фасады отелей Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Bay, Casino de Monte-Carlo, Café de Paris, New Moods и Marlow украшены тематическими декорациями. На торговых улицах вокруг площади Казино и аллеи Франсуа Блана развешены ведьмины шляпы, подсвеченные тыквы и черно-оранжевые бабочки. Нет сомнений, что на этой неделе в Монако праздник пройдёт громко!

Парк принцессы Антуанетты

В пятницу, 31 октября, с 14:00 до 17:30, мэрия Монако организует специальный вечер в парке принцессы Антуанетты. В программе – талисманы, ведьмы, конкурсы костюмов с призами, тематическая фотобудка, бесплатный профессиональный макияж, диджей, раздача сладостей и продажа брауни у верхнего входа в парк (Boulevard du Jardin Exotique). Большая игра La Boîte de Jeux пройдёт у нижнего входа (Boulevard de Belgique). Это мероприятие предназначено для детей от 3 лет, проживающих или учащихся в Княжестве.

Торговый центр Фонвьей

С 28 по 31 октября торговый центр Фонвьей предлагает бесплатные мероприятия для детей. Профессиональный макияж и творческие мастер-классы проводятся дважды в день: с 10:30 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Музей доисторической антропологии

© Музей доисторической антропологии

27 и 28 октября Музей доисторической антропологии Монако присоединяется к празднованию Хэллоуина и предлагает специальные мероприятия. Ещё осталось несколько мест на 28 октября после обеда. В программе – мастер-класс по доисторической гравюре, экскурсия по выставке и поиск сладостей в музее. Это культурно-развлекательное мероприятие предназначено для детей от 8 лет и старше. Чтобы в полной мере насладиться атмосферой Хэллоуина, настоятельно рекомендуется облачиться в костюмы. Чтобы забронировать оставшиеся места, свяжитесь напрямую с музеем.

Box 98 в Фонвьей

В Box 98 пройдёт вечеринка в честь Хэллоуина в двух частях. В первой части (с 18:00 до 22:30) предлагаются неограниченные возможности для развлечений – картинг, боулинг, игровые автоматы и караоке в страшной обстановке для всех возрастов, конкурс костюмов, закусочные и развлечения. Цены: 100 евро за взрослых, 35 евро за детей (до 12 лет) по стандартной формуле или 150 евро за взрослых и 50 евро за детей по VIP-формуле (доступ в VIP-зону, приготовление блюд в присутствии клиента, живая музыка). Вторая часть (с 22:00 до 1:00) превратится в танцпол с диджеем и включенными напитками. Цены: 25 евро до 31 октября. Необходимо бронирование по электронной почте commercial@box98.mc.

New Moods: среда, 29 октября

© SBM

В среду, 29 октября, New Moods, вновь открывшийся 2 октября 2025 года, проведёт два мероприятия. Магия Хэллоуина для детей 4-7 лет (14:30-16:30) предлагает интерактивное магическое шоу, творческие мастер-классы, киоски со сладостями и услуги профессионального визажиста. Бум для детей 8-12 лет (с 18:00 до 21:00) – танцевальная атмосфера с диджеем, большой буфет с аперитивами и развлечениями. Единая цена: 45 евро за ребенка, бесплатно для сопровождающих взрослых. Настоятельно рекомендуется бронировать места, так как их количество ограничено.

Café de Paris: пятница, 31 октября

Brasserie du Café de Paris Monte-Carlo предлагает праздничный обед. В заведении разработано тематическое меню в обстановке, наполненной тыквами и паутиной. Дети получат пакеты со сладостями и могут бесплатно воспользоваться макияжем от профессионалов. После еды на площади Казино можно будет полюбоваться уличными декорациями. Настоятельно рекомендуется бронировать места.

Marlow: суббота, 1 ноября

© Дирекция по связям

В субботу, 1 ноября, с 11:30 до 15:00, ресторан «Marlow», открытый в январе прошлого года в новом квартале Mareterra, украсит свой еженедельный бранч в цветах Хэллоуина. Тематический бранч, стоимость которого – от 55 евро, включает выпечку, горячие и холодные блюда, домашние десерты и напитки с декоративными элементами в стиле Хэллоуина. Праздничные украшения, пакеты с конфетами и бесплатный макияж для детей дополнят ваши впечатления.

Jimmy’z Monte-Carlo: пятница, 31 октября

В пятницу, 31 октября, Jimmy’z Monte-Carlo откроет свои двери для костюмированной вечеринки. Ночной клуб в комплексе Sporting Monte-Carlo преображается благодаря жуткому декору (гигантская паутина, особое освещение, видеопроекции) и динамичной атмосфере. Коллектив Tantrüm будет развлекать вас музыкой до конца вечера, представляя энергичную программу, сочетающую хаус, техно, электро и поп. Настоятельно рекомендуются костюмы и предварительное бронирование с отбором на входе.

Хэллоуин в окрестностях Монако

Конференц-центр Oceanice в Ницце

© Мэрия Ниццы

В пятницу, 31 октября 2025 года, с 19:00 до 1:00, в конференц-центре Oceanice в порту Ниццы пройдёт вечер антологии Хэллоуина от La Compil’ by L’Apéro des Frenchy. Эта вечеринка в стиле 90-х/2000-х годов пройдёт в помещении с привидениями и декорациями в стиле Хэллоуина. Участники будут танцевать под лучшие хиты Мадонны, Галы, Queen, Бритни Спирс и другие культовые хиты от Hit Machine Mania. На месте вас ждут развлечения, сюрпризы, еда и бар. Обязательный дресс-код на Хэллоуин. Цена: от 10 евро. Несовершеннолетним и домашним животным вход запрещён.

Метание топора в Ницце

Это заведение, предлагающее метание топоров, расположено по адресу 10 Boulevard Risso в Ницце. Оно предоставит необычное развлечение для празднования Хэллоуина. В атмосфере, вдохновленной сериалом «Судная ночь», участники могут выпустить пар, метая топоры, ножи, томагавки и шурикены в мишени под наблюдением профессионалов. В заведении также есть пивной бар и предлагаются закуски на компанию, чтобы продлить вечер в дружественной атмосфере. Открыто со среды по воскресенье с 14:00 до 22:00. Цена: 17 евро. Рекомендуется бронировать места.

© Mary Potter

Не забудьте о традиционных обходах за сладостями в ваших лучших костюмах. Будьте с нами вечером 31 октября: злой рок или сладость – выбор за вами!