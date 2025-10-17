Jean-Paul Commin présentera le film d’animation Arco en avant-première à Beaulieu

Arco, un film de Ugo Bienvenu, sortira sur les écrans français le mercredi 22 Octobre © Arco

Le cinéma de Beaulieu accueille ce dimanche la projection du premier long-métrage d’Ugo Bienvenu, accompagné d’un spécialiste reconnu du secteur.

Le cinéma de Beaulieu proposera ce dimanche 19 octobre à 15 heures une projection en avant-première d’Arco, premier long-métrage du réalisateur français Ugo Bienvenu. La séance s’inscrit dans le cadre du Festival La Berlue Générale du Film et s’adresse au public familial dès 8 ans.

L’intrigue se déroule en 2075 et suit Iris, une fillette de 10 ans qui découvre un garçon mystérieux vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tombé du ciel. Elle décide de l’héberger et de l’accompagner dans son retour vers son monde d’origine. Le film propose une vision positive du futur, à contre-courant des dystopies habituelles du genre.

Un parcours primé dans les festivals

Il sortira dans les salles françaises le 22 octobre. Ce film d’animation a connu un parcours remarqué sur la scène internationale. Le film a été présenté en sélection officielle au Festival de Cannes en mai 2025 et a décroché le Cristal, récompense suprême du Festival International d’Annecy en juin dernier. Natalie Portman figure parmi les coproductrices du projet.

Le Film d’Animation ARCO sera présenté par Jean-Paul Commin, spécialiste du Cinéma d’Animation © Monaco Tribune / Théo Briand

Ugo Bienvenu, qui cumule les casquettes de réalisateur, scénariste, producteur et directeur artistique, est également dessinateur de bande dessinée et auteur de clips vidéo. Il définit son œuvre comme « une métaphore porteuse d’espoir face aux incertitudes contemporaines. »

Jean-Paul Commin : l’homme aux milles vies, artisan discret du rayonnement culturel européen

La projection sera présentée par Jean-Paul Commin, figure reconnue du cinéma d’animation européen. Ancien directeur général adjoint de France Télévisions Distribution et producteur de films comme Kirikou, il intervient régulièrement à Monaco pour partager son expertise du septième art animé. Membre de jurys dans plusieurs festivals internationaux, il contribue depuis des années à promouvoir la diversité du cinéma d’auteur sur la Côte d’Azur.