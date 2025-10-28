Découvrir Monaco
Brève

La haute joaillerie mise à l’honneur à Monaco lors d’une soirée étincelante

Par Stéphane Renaux
Publié le 28 octobre 2025
2 minutes de lecture
La Principauté a été l’hôte samedi soir d’une cérémonie inédite célébrant l’excellence joaillière internationale, avec un palmarès récompensant la créativité et savoir-faire.

Une première mémorable ! Pour sa première édition, le Grand Prix de la Haute Joaillerie a transformé le week-end dernier la Salle des Étoiles en un écrin prestigieux. L’événement, co-fondé par la Société des Bains de Mer et Jean-Philippe Braud, a réuni les représentants de onze maisons internationales, du Bostwana à la Thaïlande, ainsi que des célébrités comme Isabelle Huppert.

La comédienne Isabelle Huppert © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Le grand prix pour Chanel, un palmarès diversifié

Le jury, présidé par l’experte Fabienne Reybaud et composé entre autres de l’architecte Tristan Auer et de la gemmologue Evelyne Possémé, a remis le grand prix à Chanel pour son collier « Sweater » de la collection Haute Joaillerie Sport 2024. Une création qui mélange audace stylistique et technicité.

ONE MASTERS Monaco : Un salon privé d’art et de joaillerie à Monte-Carlo

Les autres distinctions ont été décernés à plusieurs acteurs incontournables du secteur. Tiffany & Co. a décroché le prix spécial du jury pour ses collections récentes, tandis que Caroline Scheufele de Chopard était désignée visionnaire de l’année. Messika, Dior et Louis Vuitton ont respectivement gagné les prix du design, du savoir-faire et des pierres. Le patrimoine joaillier était représenté par une pièce Tiffany de 1956, un collier papillon signé Jean Schlumberger. La maison Sahag Arslanian s’est vue remettre le prix du meilleur espoir.

Les pièces étaient exposées à l'exposition du café de la Rotonde © Grand Prix de la Haute Joaillerie
Les pièces étaient exposées dans la salle du café de la Rotonde © Grand Prix de la Haute Joaillerie

L’exposition publique organisée au cœur de la Principauté durant les trois jours précédant la cérémonie a attiré plus de 20 000 votants. Le prix du public est revenu à Dolce&Gabbana pour une création inspirée de la Sardaigne, illustrant l’intérêt du grand public pour cet art ancestral. Le chef Marcel Ravin avait orchestré un dîner thématique entre les présentations des trente-trois joyaux exposés.

Collier © Chanel
Collier apogée© Louis Vuitton
Forêt © Dior