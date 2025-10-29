Монакский вечер ослепительных шедевров высокого ювелирного искусства

В субботу вечером в Княжестве прошла беспрецедентная церемония чествования международного ювелирного искусства, на которой были вручены награды за креативность и мастерство.

Незабываемая премьера! В прошлые выходные первый Гран-при Высокого ювелирного искусства окутал престижем Звёздный зал. Событие, соучредителями которого стали компания Société des Bains de Mer и Жан-Филипп Бро, собрало представителей одиннадцати международных домов моды от Ботсваны до Таиланда, а также таких знаменитостей, как Изабель Юппер.

Актриса Изабель Юппер © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Гран-при дому Chanel и пёстрый список победителей

Жюри под председательством эксперта Фабьен Ребо, в состав которого, среди прочих, вошли архитектор Тристан Оэр и геммолог Эвелин Поссеме, присудило главный приз дому Chanel за колье «Свитер» из коллекции Haute Joaillerie Sport 2024 года. Творение, сочетающее в себе стилистическую смелость и техническое мастерство.

Награды были вручены нескольким ключевым компаниям сектора. Дом Tiffany & Co получил специальный приз жюри за свои последние коллекции, а Каролина Шойфеле из дома Chopard была признана визионером года. Дома Messika, Dior и Louis Vuitton получили награды за дизайн, мастерство исполнения и драгоценные камни соответственно. Ювелирное наследие было представлено изделием Tiffany 1956 года – колье в виде бабочки, подписанное Жаном Шлюмберже. Дом Саака Арсланяна был удостоен приза самого перспективного юниора.

Изделия были выставлены в зале кафе Rotonde © Grand Prix de la Haute Joaillerie