Le style de vie Seaside, ou comment Jonathan Aristhène réinvente le bien-être à Monaco

Dans une ville où le succès se mesure à coups de Ferrari et de yachts de luxe, Jonathan Aristhène estime que la vraie richesse est ailleurs – elle se trouve dans la vitalité. À travers Seaside Juicery et, plus récemment, la première retraite Seaside Retreat, il est en train d’introduire un nouveau concept à Monaco, où l’alimentation, le mouvement et la connexion à la nature sont à l’honneur.

Du tapis de taekwondo au bord de mer

Jonathan est né et a grandi à Monaco et son rapport au bien-être a commencé à un jeune âge, bien avant que Seaside Juicery prenne forme. En tant que taekwondoïste de longue date, il sait pertinemment bien que la performance dépend de ce que l’on mange. « Le sport est devenu mon école de vie » se souvient-il. Tirant son inspiration de ses racines mauriciennes, où la nourriture industrielle laisse place aux fruits frais et aux noix de coco, il commence à étudier le lien entre énergie et alimentation.

S’ensuit une décennie passée à l’étranger, entre New York et Sidney, avant que Jonathan revienne dans ses terres, en 2020, avec une mission en tête : introduire une nouvelle conscience, basée sur les plantes, à la Principauté. « Monaco est un lieu rempli de citoyens du monde » nous explique-t-il. « Ils sont curieux, ont passablement voyagé, et sont de plus en plus à l’affût d’équilibre et de vitalité. »

Seaside Juicery : où nutrition et style de vie se rencontrent

En 2023, Jonathan ouvre Seaside Juicery, le premier restaurant de Monaco entièrement basé sur les plantes. Cette oasis de 32 m2 située à proximité du Marché de la Condamine sert des mets bios, sans gluten, et riches en saveurs qui nous viennent des quatre coins du monde. Des bols et des jus constituent la pièce centrale de ce qu’il appelle « le style de vie en bord de mer ».

Mais ce concept s’étend bien au-delà de la nourriture. Seaside Juicery incarne une philosophie qui allie nutrition, nature et mouvement. « Nous sommes entourés de belles voitures » nous dit Jonathan avec un sourire. « Mais, en réalité, notre meilleur véhicule est notre corps, et malheureusement, nous avons trop tendance à le délaisser. »

Avec Seaside, il promeut la pleine conscience alimentaire, ainsi que des activités en plein air : des réunions en SUP, du yoga au lever du soleil et des rassemblements communautaires qui combinent liens sociaux et soin de soi. Il s’agit d’une vision où le luxe ne se mesure plus par ce que l’on possède, mais par notre énergie.

C’est ça le vrai succès – quand le bien-être cesse d’être une mode sociale et devient un mode de vie

La première retraite Seaside Retreat

Cette philosophie s’est vraiment concrétisée en septembre dernier, avec la première Seaside Retreat, qui s’est tenue sur la Presqu’île de Giens, où la terre, la mer et le soleil se mélangent pour créer un havre dédié au bien-être.

Lors de cette expérience de trois jours, les invités sont encouragés à « vivre pleinement et sentir leur énergie monter ». Cette retraite, conçue pour ceux qui veulent plus qu’une simple escapade, combine une alimentation à base de plantes crues, des ateliers de préparation de jus de légumes, et des séances journalières d’activités physiques en bord de mer.

Les matinées démarrent avec une séance de yoga, les après-midis sont dédiés à des ateliers culinaires, et les soirées se terminent avec un repas partagé devant le soleil couchant, où des buffets pleins de couleur et de nourriture saine alimentent le corps et assouvissent l’esprit.

Seaside Retreat © Seaside Juicery

« L’idée est de se revitaliser » nous explique Jonathan. « Il s’agit d’aider les gens à se reconnecter à leur rythme naturel, et de montrer que le bien-être peut être à la fois simple, et la source d’une profonde joie. »

La retraite combine science et sensualité : des cours sont donnés sur une alimentation riche en nutriments, des masterclasses sont consacrées à la physiologie des jus de légumes, et les invités échangent leurs idées sur le rôle de la pleine conscience dans nos vies. Les participants résident dans une villa privée surplombant la Méditerranée et partagent des moments d’aventure – SUP, snorkeling et randonnées le long du littoral – qui se fondent parfaitement dans le programme.

Ils reviennent de cette retraite non seulement reposés, mais également inspirés, armés d’outils pratiques pour les aider à maintenir leurs saines habitudes. « Les gens se sentent plus légers, avec une plus grande clarté d’esprit, plus vivants en somme » nous affirme Jonathan. « C’est ça le vrai succès – quand le bien-être cesse d’être une mode sociale et devient un mode de vie. »

Le nouveau luxe

Pour Jonathan, le vrai luxe c’est la santé. Chaque jus, chaque atelier, chaque retraite sont autant d’invitations à prendre soin de notre bien le plus précieux, notre corps. Son approche reflète l’identité changeante de Monaco – certes une principauté faite de glamour, mais de plus en plus consciente, verte, et ciblée sur la longévité.

« Nos métabolismes ne peuvent pas fonctionner sans le soleil » se plaît-il à nous rappeler. « La nature nous prépare les meilleurs mets. » Cette conscience se retrouve dans tout ce que fait Seaside – dans les produits, locaux et bios, ainsi que dans la préparation de repas sans gluten, pleins d’énergie et de vie.

Cette conscience et cette connaissance il les a glanées auprès de son mentor, le Docteur Aris LaTham.

Seaside Juicery est devenu une destination discrète auprès des Monégasques pour qui le bien-être est primordial, attirant des étudiants, des familles, et même des célébrités à la recherche d’alternatives à l’offre gastronomique traditionnelle. Ce succès témoigne d’un appétit grandissant pour des expériences qui font du bien au corps, comme à la planète.

La vision Seaside

À plus long terme, Jonathan ambitionne de transformer Seaside en marque de bien-être holistique, avec davantage de retraites, d’ateliers et de partenariats pour promouvoir un style de vie durable. Cette vision s’accorde parfaitement avec les objectifs de Monaco en termes d’environnement et de bien-être. En montrant qu’une alimentation basée sur les plantes peut être délicieuse, sophistiquée et écologique, Seaside Juicery réinvente, en toute discrétion, la scène culinaire de la Principauté.

« Chaque retraite et chaque repas nous rappellent que la santé et le plaisir vont de pair » nous dit Jonathan. « Il ne s’agit pas de perfection, mais plutôt d’équilibre, de connexion, et de conscience. »

L’avenir du mouvement

Avec un œil sur le futur, Jonathan souhaite organiser plusieurs retraites Seaside Juicery par an, et en faire un rendez-vous incontournable pour ceux qui sont curieux de découvrir la vie consciente en bord de mer. Jonathan et son équipe souhaitent capitaliser sur le succès de la première édition, et offrir des expériences qui intègrent alimentation, mouvement et pleine conscience, toujours ancrées dans la même philosophie : la vitalité est notre plus belle forme de richesse.

« Je tiens à remercier notre solide équipe, qui donne vie à notre vision et nos valeurs par le biais de nos produits et à travers des liens humains directs forgés avec chaque client. Je vous remercie du fond du cœur. »

Avec Seaside Juicery et ses retraites, Jonathan fait bien plus que d’apprendre aux gens à manger différemment. Il encourage Monaco à vivre différemment – à ralentir, à respirer, et à se souvenir que l’élégance, la vraie, commence avec notre bien-être.

Restez informé des derniers menus, des dernières activités et des retraites sur seasidejuicery.com