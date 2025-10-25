Философия Seaside: как Джонатан Аристен создаёт новую культуру здоровья в Монако

В Княжестве, где символами успеха считаются Ferrari и яхты, Джонатан Аристен уверен: настоящая роскошь — это не вещи, а энергия, с которой ты живёшь. Создав Seaside Juicery, а затем и первый Seaside Retreat, он запустил в Монако новое движение — в котором здоровье, осознанность и связь с природой становятся не трендом, а образом жизни.

От тхэквондо к морю

Джонатан родился и вырос в Монако. Его интерес к здоровью появился задолго до Seaside Juicery — ещё в те времена, когда он занимался тхэквондо. «Спорт стал моей школой жизни», — вспоминает он. Опыт тренировок помог ему понять простую истину: всё начинается с того, что мы едим. Вдохновившись маврикийскими корнями своей семьи, где свежие фрукты и кокосы всегда заменяли обработанные продукты, Джонатан стал глубже изучать, как питание влияет на энергию и самочувствие.

После более чем десяти лет, проведённых за границей — от Нью-Йорка до Сиднея, — он вернулся домой в 2020 году с ясной целью: привнести в Монако культуру естественного, растительного питания. «Монако — это сообщество людей со всего мира, — говорит он. — Они открыты новому, много путешествуют и всё чаще ищут баланс и жизненную силу».

Seaside Juicery: где питание становится образом жизни

В 2023 году Джонатан открыл Seaside Juicery — первое в Монако полностью растительное кафе. Уютное пространство площадью всего 32 квадратных метра, расположенное рядом с рынком Кондамин, быстро стало оазисом для тех, кто выбирает осознанное питание. Чаши, соки и смузи стали сердцем того, что сам Джонатан называет «приморским образом жизни».

Но Seaside Juicery — это не просто кафе. Это философия, объединяющая питание, движение и связь с природой. «Мы видим красивые автомобили повсюду, — улыбается Джонатан. — Но наш настоящий транспорт — это тело, и слишком часто мы пренебрегаем им».

Через Seaside он продвигает идею активного, осознанного отдыха: встречи по паддлбордингу, йога на рассвете и тёплые комьюнити-события, где общение естественно сочетается с заботой о себе. Так рождается новое понимание роскоши — не в вещах, а в энергии, лёгкости и внутреннем равновесии.

Это для меня настоящий успех: когда здоровье перестаёт быть модным словом и становится естественной частью жизни

Первый ретрит Seaside

Эта философия обрела новое измерение в сентябре этого года, когда состоялся первый Seaside Retreat — на живописном полуострове Преск-иль-де-Жьен, где земля, море и солнце сливаются в одно целое.

Трёхдневная программа приглашала участников «жить в полной мере и почувствовать прилив жизненной энергии». Это был не просто отдых, а тщательно продуманный опыт, сочетающий сырое растительное питание, мастер-классы по приготовлению соков и ежедневные занятия спортом у моря.

Утро начиналось с йоги, днём проходили кулинарные практики, а вечера завершались ужинами на закате — с яркими буфетами из живой пищи, созданными, чтобы питать тело и ум.

Seaside Retreat © Seaside Juicery

«Речь шла о пробуждении жизненной силы, — рассказывает Джонатан. — О том, чтобы помочь людям вновь почувствовать свой естественный ритм и показать, что здоровье может быть одновременно простым и по-настоящему радостным».

Ретрит стал гармоничным сочетанием науки и чувственного опыта: занятия по питанию сырыми продуктами, мастер-классы по физиологии приготовления соков и вдохновляющие беседы об осознанном образе жизни. Гости жили на частной вилле с видом на Средиземное море, где программа естественно переплеталась с природой — паддлбординг, сноркелинг, прогулки по побережью. Всё было направлено на то, чтобы тело и разум двигались в унисон.

Участники возвращались домой не просто отдохнувшими, а обновлёнными — с лёгкостью в теле, ясностью в голове и новыми привычками, которые хочется сохранить. «Люди почувствовали себя легче, чище, живее, — улыбается Джонатан. — И это для меня настоящий успех: когда здоровье перестаёт быть модным словом и становится естественной частью жизни».

Новый вид роскоши

Для Джонатана здоровье — это и есть настоящая роскошь. Каждый сок, каждый семинар, каждый ретрит — это приглашение относиться к своему телу как к сокровищу. Его философия отражает новое лицо Монако — по-прежнему гламурного, но всё более осознанного, экологичного и с прицелом на долголетие.

«Без солнца наш метаболизм просто не работает, — напоминает он. — Природа — наш главный повар». Это понимание лежит в основе всего, что делает Seaside — от выбора местных органических ингредиентов до создания ярких, живых, безглютеновых блюд, наполненных энергией.

Эти знания и вдохновение Джонатан получил от своего наставника — доктора Ариса Лэтэма.

Сегодня Seaside Juicery стало излюбленным местом монегасской публики, заботящейся о здоровье: сюда приходят студенты, семьи и знаменитости, ищущие лёгкую и сбалансированную альтернативу традиционным ресторанам высокой кухни. Его успех — отражение растущего интереса к осознанной культуре, которая питает не только тело, но и саму планету.

Концепция Seaside

Главная цель Джонатана — превратить Seaside в целостный бренд здоровья, объединяющий ретриты, семинары и совместные проекты, посвящённые устойчивому образу жизни. Эта философия идеально созвучна стремлению Монако к экологичности, гармонии и благополучию. Показывая, что растительное питание может быть не только полезным, но и по-настоящему вкусным, стильным и элегантным, Seaside Juicery постепенно меняет гастрономическую культуру Княжества.

«Каждый ретрит, каждый приём пищи напоминают нам, что здоровье и удовольствие неразделимы, — говорит Джонатан. — Речь не о совершенстве, а о балансе, связи и осознанности».

Движение вперёд

В ближайшие годы Джонатан планирует проводить несколько Seaside Retreats ежегодно — для тех, кто хочет исследовать осознанную жизнь у моря. Вместе со своей командой он намерен развивать успех первого ретрита, создавая программы, где питание, движение и осознанность переплетаются естественно и вдохновляюще. В основе всех проектов — одна идея: жизненная сила — это наша самая красивая форма богатства.

«Я хочу поблагодарить нашу сильную внутреннюю команду, — говорит Джонатан, — тех, кто ежедневно воплощает наши ценности в жизнь — в каждом продукте, в каждом диалоге с клиентом. Спасибо вам от всего сердца».

Через Seaside Juicery и ретриты, которые из него выросли, Джонатан не просто учит людей питаться правильно. Он предлагает новый ритм жизни — медленнее, глубже, ближе к себе и к природе. Он напоминает, что истинная элегантность начинается с хорошего самочувствия.

Следить за новостями о меню, мероприятиях и ретритах можно на сайте seasidejuicery.com