Beking : Lorena Wiebes et Jonathan Milan victorieux d’une course sensationnelle

Le Port Hercule a vibré au rythme du cyclisme ce dimanche à Monaco, avec des courses spectaculaires et une forte mobilisation pour promouvoir le vélo auprès des jeunes.

La cinquième édition du Beking, dont Zondacrypto est partenaire, a franchi un cap historique avec l’organisation d’un critérium féminin. Sur 20 tours et 27 kilomètres, la Néerlandaise Lorena Wiebes a devancé la Polonaise Kasia Niewiadoma et l’Italienne Anna Trevisi au terme d’une course rythmée. La gagnante, habituée des critériums dans son pays, s’est montrée conquise par l’expérience monégasque. Son attaque dans la montée après la ligne d’arrivée s’est révélée décisive pour créer l’écart synonyme de victoire. Kasia Niewiadoma a salué l’initiative qui allie sport et solidarité, soulignant l’excellente organisation mise en place pour les athlètes.

Pogačar surpris par Milan

Côté masculin, l’Italien Jonathan Milan a remporté l’épreuve de 48 kilomètres devant le Slovène Tadej Pogačar, vainqueur du Tour de France, et le Monégasque Victor Langellotti. Participant pour la deuxième fois, le coureur italien a apprécié l’ambiance créée par le public venu en nombre encourager les 35 cyclistes engagés. La course a été marquée par un rythme soutenu dès le départ et des manœuvres tactiques qui ont captivé les spectateurs massés le long du circuit.

Au-delà des compétitions professionnelles, la manifestation organisée par l’association Beking avec le soutien de CMT a proposé diverses animations. Le format Pro-Am a réuni amateurs et professionnels, tandis que le Village des Enfants a offert des activités ludiques et un pump track. Un concours de dessin « Speedy à vélo » a transformé le port en galerie à ciel ouvert. L’Italien Matteo Trentin a souligné l’enracinement de l’événement dans le calendrier monégasque, devenu un rendez-vous désormais incontournable du public et des cyclistes en fin de saison.