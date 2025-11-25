Cette semaine, la Principauté s’attaque aux déchets électroniques

Monaco participe pour la septième année consécutive à la SERD qui se déroule du 22 au 30 novembre © Monaco Tribune

Comme chaque année, Monaco lance une nouvelle édition de la semaine européenne de réduction des déchets (SERD) avec un programme centré sur les équipements électriques et électroniques.

Les chiffres donnent le vertige. Les déchets d’équipements électriques et électroniques représentent 62 millions de tonnes dans le monde. Chaque européen en produit 17,6 kilos par an. Téléphones, ordinateurs, réfrigérateurs, ampoules, vélos électriques ou cigarettes électroniques : tous ces appareils finissent un jour par devenir des DEEE, acronyme qui désigne ces équipements en fin de vie. La Commission européenne a choisi de placer cette thématique au cœur de l’édition 2025 pour une raison simple : seuls 22,3% de ces déchets sont officiellement collectés et recyclés. Une augmentation de 82% a été observée depuis 2010 et les projections annoncent une hausse de 32% supplémentaire d’ici 2030.

Le traitement de ces déchets reste complexe et onéreux en raison des substances dangereuses qu’ils contiennent comme le mercure ou le plomb, mais ils recèlent aussi des métaux précieux comme l’or, le cuivre ou le platine. Face à l’explosion des équipements électriques et électroniques jetés, la Principauté mise sur la sensibilisation et le réemploi du 22 au 30 novembre.

© Pixabay

Monaco mobilise tous les acteurs

La direction de l’environnement a fédéré l’ensemble des acteurs monégasques : institutions publiques, entreprises privées et associations se mobilisent autour des trois R : Réduire, Réutiliser, Recycler.

Un point de collecte de petits DEEE sera accessible 24h/24 à l’extérieur du centre commercial de Fontvieille durant toute la semaine en partenariat avec la SMA et l’association Semeurs d’Espoir. Les résidents pourront y déposer téléphones portables, tablettes, oreillettes, câbles et chargeurs.

Monaco Green Box déploiera des bacs réutilisables chez les commerçants engagés pour collecter les équipements électroniques. L’entreprise se charge de la récupération et de l’acheminement vers les centres de tri. Un quiz et une notice de sensibilisation à la gestion écoresponsable des DEEE seront mis en ligne sur l’application Your Monaco en partenariat avec la délégation en charge de la transition numérique.

83 kg de déchets retirés des eaux monégasques lors d’une vaste opération citoyenne

L’Institut océanographique organise ce mardi une journée exceptionnelle baptisée « Repair is Fair » destinée aux scolaires de la Principauté. Le Collège Charles III, l’Institution François d’Assise Nicolas Barré, l’International school of Monaco et le Lycée Rainier III participeront à cette initiative inédite.

Des stands animés par Monaco Digital, Monaco Telecom, Nike Monaco, la Société des Bains de Mer, le Columbus, le Méridien et le centre cardio-thoracique aborderont de façon ludique les problématiques du numérique, de la réparation de matériel électronique, de la fast fashion avec customisation de baskets et vêtements, de la cosmétique naturelle et de la cuisine zéro déchet.

La direction de la Sûreté publique sensibilisera les jeunes aux dangers d’internet et au cyberharcèlement.

La SMA proposera des ateliers sur la caractérisation des déchets et la stratégie des 3R.

Ecoscience Provence animera un atelier d’upcycling permettant de créer des objets à partir de matériaux récupérés.

Une programmation variée pour le grand public

La SMA organise mercredi 26 novembre une chasse au trésor interactive baptisée « Mission : A la recherche du Cœur Électro » en partenariat avec la mairie de Monaco et Monaco Telecom. Les participants devront retrouver les cinq éléments pour redonner vie au Cœur Électro à travers des énigmes sensibilisant au tri et au recyclage. Départ depuis la place du Canton à 13h30 et 15 heures sur inscription gratuite.

Jeudi, une mini-déchèterie mobile de la SMA collectera des déchets ménagers spéciaux à trois endroits de la Principauté : place du Campanin à Fontvieille de 8h30 à 11 heures, allée Saint Jean Paul II sur le Rocher de 11h30 à 14 heures, et boulevard Albert Ier à la Condamine de 14h30 à 17 heures.

La mairie de Monaco proposera samedi un Munegu Repair Café à la maison du numérique de 14 heures à 17 heures. Les bénévoles du Repair Café de Cagnes-sur-Mer répareront gratuitement les objets du quotidien pour réduire les déchets numériques.

Enfin, vendredi, le lycée Rainier III installera un stand devant l’établissement de 9 heures à 15 heures pour vendre des produits artisanaux de Noël préparés par les élèves de la section hôtelière et conditionnés dans des bocaux en verre recyclés.