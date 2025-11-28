La mobilité au cœur d’une réunion publique lors du prochain Conseil National

L’assemblée parlementaire va organiser une séance publique pour recueillir les témoignages et propositions des résidents confrontés quotidiennement aux difficultés de déplacement en Principauté.

Le Conseil National ouvre ses portes le mercredi 3 décembre à 18h pour une réunion publique dédiée aux enjeux de mobilité dans la Principauté. L’événement se tiendra dans le Grand Hémicycle de l’assemblée, situé au 2 Place de la Visitation. L’accès est gratuit mais les places sont limitées, avec une ouverture des portes prévue à 17h45.

Embouteillages récurrents aux frontières, saturation des axes routiers, dysfonctionnements du réseau ferroviaire, manque de places de stationnement, développement des transports collectifs : autant de thématiques qui seront abordées lors de cette séance. Ces questions, régulièrement soulevées par les habitants, constituent un point central des échanges entre les élus et l’exécutif monégasque.

Démarche participative

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la consultation publique menée en 2024 par le président Thomas Brezzo. L’objectif affiché est de permettre aux personnes directement concernées d’exprimer leurs difficultés et de formuler des pistes de solutions concrètes. Les participants pourront interroger les élus durant la séance, mais également transmettre leurs questions en amont par courrier électronique à l’adresse consultation@conseil-national.mc.

L’assemblée parlementaire souhaite ainsi recueillir des témoignages de terrain afin de mieux comprendre les besoins avant de formuler des recommandations au Gouvernement. La réunion se conclura par une réception conviviale proposant des spécialités monégasques. Pour tout renseignement complémentaire, le service communication du Conseil National est joignable au +377 97 98 73 54.