Le Carlton Cannes illumine la Riviera d’une magie festive hors du temps

Dans l’écrin scintillant de la Croisette, le palace cannois dévoile sa saison enchantée « La tête dans les étoiles », invitant résidents et visiteurs à vivre un voyage onirique jusqu’au 11 janvier 2026.

Un jardin métamorphosé en constellation de merveilles

Dès que l’on franchit le seuil du Carlton Cannes, la façade classée se pare de reflets dorés, annonçant une transformation spectaculaire. Au cœur de l’établissement, le jardin s’est métamorphosé en un univers féerique où flottent les créations florales de Djordje Varda, véritables constellations végétales suspendues entre ciel et terre. Une montgolfière lumineuse veille sur ce paysage nocturne, sa lune suspendue diffusant une clarté douce sur la patinoire éphémère installée près de la piscine à débordement chauffée.

© Carlton Cannes

Cette patinoire devient le théâtre de moments précieux, accessibles à tous pour 18€ (adultes) ou 12€ (enfants de moins de 12 ans), par sessions de vingt minutes. Chaque week-end, les chants envoûtants d’une chorale Gospel transforment le jardin en cathédrale à ciel ouvert, offrant gratuitement l’émotion brute des spirituals américains de 17h à 19h30.

Une inauguration spectaculaire gravée dans la glace

L’ouverture de cette saison festive a marqué les esprits avec une prouesse architecturale inédite : une sculpture monumentale en glace reproduisant la façade même du Carlton, transformée en bar à champagne éphémère dans le patio. Funambules défiant les lois de l’équilibre entre patinoire et installations, patineurs évoluant dans une chorégraphie lumineuse – l’inauguration a établi un nouveau standard d’audace pour le palace.

L’art de la gourmandise élevé au rang de rituel

Sous le chalet gourmand niché dans le jardin enchanté, les parfums de crêpes dorées, gaufres croustillantes et panettones artisanaux embaument l’air hivernal. Le Chef pâtissier Anthony Coquereau, récemment nommé à ce poste, signe une création exclusive : la bûche « Wishlist de Carl », véritable lettre en chocolat inspirée des arômes de la Côte d’Azur, disponible sur commande du 20 au 25 décembre (80€). Les 10 et 17 décembre, il initiera les jeunes gourmets aux secrets de la haute pâtisserie lors de masterclass à 85€.

Réveillons d’exception dans les temples de la gastronomie

Le Carlton Cannes décline la magie des fêtes à travers ses différents restaurants. Le 24 décembre, le Restaurant Riviera propose un menu de Noël en cinq temps (265€, 130€ pour les enfants) accompagné de musiciens. La Saint-Sylvestre se célèbre en quatre lieux distincts : au Grand Salon avec un menu en sept temps incluant champagne et vins (720€), au Restaurant Riviera (420€), au Restaurant Rüya pour une interprétation contemporaine des traditions (520€), ou au Bar°58 orchestré par un DJ (dépense minimum 250€).

Les brunches de Noël (25 décembre, 230€) et du Nouvel An (1er janvier, 260€) prolongent cette atmosphère conviviale, créant des souvenirs inoubliables autour de saveurs délicates.

Une échappée accessible à tous

Le Carlton Cannes ouvre ses portes bien au-delà de ses résidents. Le C Club Spa propose en décembre un rituel duo de 60 minutes (323€ pour deux personnes) combinant hammam privatif et massage. L’espace fitness dévoile ses équipements de pointe, tandis que le chalet des cadeaux regorge de trésors festifs – boules à neige, peluches, pulls de Noël.

© Carlton Cannes © Carlton Cannes

Pour ceux qui souhaitent s’immerger pleinement dans cette atmosphère, les séjours festifs débutent à 550€ la nuit pour deux personnes, incluant petit-déjeuner buffet, accès à la patinoire, visite du musée La Malmaison, et champagne en chambre. Du 19 décembre au 1er janvier, le Carlton Kids Society accueille gratuitement les enfants de 10h à 17h, offrant aux parents une parenthèse de détente au spa.

Dans ce palace où l’attention brille comme la lumière de la Riviera, variant ses nuances de l’aube au couchant, le Carlton Cannes prouve que la magie des fêtes n’attend pas – elle se vit, se savoure, et s’élève vers les étoiles.

Informations pratiques

Carlton Cannes, a Regent Hotel

58 boulevard de la Croisette, 06400 Cannes

Tél. : +33 (0)4 93 06 40 06

www.carltoncannes.com