Le Prince Albert II au cœur de la solidarité avec une visite surprise à la No Finish Line

Le Prince Albert II a foulé la piste de la No Finish Line accompagné de Ariane Favaloro, présidente de Children and Future © Auto press club monaco - NFL

À l’image des monégasques, le Souverain a une nouvelle fois prouvé son engagement indéfectible envers l’évènement caritatif.

Jogging, baskets, t-shirt blanc et casquette floquée du logo de la No Finish Line enfoncée sur la tête, le Prince Albert II a fait une apparition surprise sous le chapiteau de Fontvieille lundi soir. Dans ses habits de course, le Souverain honoré de sa présence la 26e édition de la course caritative organisée par l’association Children and Future. Une visite qui a réchauffé les cœurs des dizaines de bénévoles mobilisés jour et nuit sur le circuit de 1,14 kilomètre.

Fidèle à sa réputation de proximité, le Prince Souverain a pris le temps d’échanger avec les équipes qui orchestrent cet événement solidaire exceptionnel. Des moments de partage authentiques qui témoignent de son attachement profond à cette cause qu’il soutient depuis la toute première édition en 1999.

© Auto press club monaco – NFL

Placée sous son Haut Patronage, la No Finish Line incarne les valeurs chères au Prince Albert II. Depuis un quart de siècle, cette manifestation a permis de récolter plus de 5,4 millions d’euros pour des projets en faveur d’enfants malades ou défavorisés à travers le monde. Cette année, l’objectif est ambitieux : transformer 325 000 kilomètres en 325 000 euros de dons.