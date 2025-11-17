No Finish Line : la Princesse Charlène, marraine de l’évènement, lance la 26ème édition

La Princesse Charlène a donné samedi le coup d'envoi de cette course solidaire qui se déroule jusqu'au 23 novembre au chapiteau de Fontvieille © Frédéric Nebinger / Palais princier

Radieuse, samedi après-midi, la Princesse Charlène a donné le coup d’envoi de cette course solidaire organisée au profit des enfants malades ou défavorisés.

C’est avec beaucoup d’émotion que la Princesse Charlène a officiellement lancé samedi la 26ème édition de la No Finish Line. Souriante et vêtue aux couleurs de sa Fondation, elle a salué l’ensemble des participants présents pour cette nouvelle édition. Le Ministre d’État Christophe Mirmand et Thomas Brezzo, président de l’association Children & Future, l’accompagnaient lors de ce coup d’envoi.

L’événement se déroule du 15 au 23 novembre 2025 sur un circuit de 1,1 kilomètre autour du chapiteau de Fontvieille, accessible 24 heures sur 24. Quelque 12 000 participants se sont pré-inscrits pour cette édition. L’objectif fixé est de parcourir 325 000 kilomètres pour récolter 325 000 euros, avec environ 14 000 participants attendus au total.

Le principe reste identique depuis la création de l’événement en 1999 : chaque kilomètre parcouru équivaut à un euro reversé par l’association Children & Future à des projets en faveur d’enfants malades ou défavorisés. Les participants achètent une puce électronique (25 euros pour les adultes, 18 euros pour les enfants, plus 10 euros de caution) et peuvent revenir courir ou marcher autant de fois qu’ils le souhaitent pendant les huit jours.

Vêtue de rouge, la Princesse Charlène donne le départ de la No Finish Line Monaco 2024

Un bilan impressionnant en 25 ans

Depuis sa création, la No Finish Line a mobilisé près de 190 000 participants qui ont parcouru plus de 5,1 millions de kilomètres. Au total, 5,4 millions d’euros ont été reversés à des projets humanitaires. L’an dernier, 319 005 euros ont été récoltés pour soutenir 20 projets différents. Le record date de 2017 avec 436 963 euros collectés.