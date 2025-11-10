Le Prince Albert II avec Charles Leclerc pour le lancement de la branche latino-américaine de sa Fondation

Le Souverain monégasque a officiellement ouvert le onzième bureau international de sa Fondation environnementale, marquant l’engagement de la Principauté envers la biodiversité du continent sud-américain.

Dans le cadre de sa tournée en Amérique du Sud, le Prince Albert II s’est rendu à São Paulo au Brésil le 7 novembre pour lancer la nouvelle antenne latino-américaine de sa Fondation dédiée à la protection de l’environnement. Le pilote monégasque Charles Leclerc accompagnait le Souverain lors de cette cérémonie où plus de 500 personnalités issues de la diplomatie, du monde scientifique et de la société civile étaient rassemblées.

Installée dans la mégapole brésilienne, cette structure devient le onzième bureau international de l’organisation princière. La présidence a été confiée au consul honoraire de Monaco au Brésil, Arnoldo Wald, qui a accueilli les invités lors de cette soirée inaugurale. Cette implantation stratégique entend renforcer l’action de la Fondation dans une région abritant une biodiversité exceptionnelle et jouant un rôle prépondérant dans l’équilibre écologique du monde.

Un appel à l’action collective

Dans son discours, le Prince Albert II a insisté sur l’urgence climatique et rappelé l’importance d’une mobilisation de chacun. « La communauté scientifique continue de tirer la sonnette d’alarme avec des preuves claires et irréfutables. Pourtant, nous peinons collectivement à écouter, accepter et agir », a-t-il déclaré, soulignant le fait qu’il existe encore un écart entre connaissance scientifique et action concrète.