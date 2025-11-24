L’IMFPJ exporte son diplôme de droit monégasque à Paris

Mardi 18 novembre, un partenariat pédagogique a été conclu entre l'MPFJ, l'Université Nice Côte d'Azur et l'Université Paris- Panthéon-Assas © Direction de la Communication - Manuel Vitali

L’Institut monégasque de formation aux professions judiciaires élargit son réseau universitaire avec l’ouverture d’un diplôme interuniversitaire à Paris.

L’IMFPJ a signé mardi dernier un accord avec l’Université Paris-Panthéon-Assas et l’Université Nice Côte d’Azur pour lancer un DIU de droit monégasque dans l’établissement parisien. Après Nice et Aix-Marseille, le droit monégasque gagne du terrain. Samuel Vuelta Simon, secrétaire d’État à la Justice et Stéphane Braconnier, président de Paris-Panthéon-Assas, ont paraphé le partenariat en présence du professeur Yves Strickler, directeur scientifique de l’IMFPJ.

Ce diplôme interuniversitaire permet aux étudiants de se former parallèlement à leur cursus principal. La formation couvre les aspects institutionnels et juridiques du système monégasque sur trois ans, à raison de 120 heures au total. Lancé en septembre 2024, le DIU compte déjà 150 inscrits répartis entre la première et la deuxième année.

Après les facultés de droit de Nice et Aix-Marseille, l’arrivée du droit monégasque dans une université parisienne élargit le vivier de juristes formés aux spécificités de la Principauté. Cette extension géographique répond à la demande croissante de professionnels maîtrisant le cadre juridique monégasque.

Un soutien logistique de l’Éducation nationale

Jean-Philippe Vinci, directeur de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, a également signé une convention avec l’IMFPJ. Cet accord officialise le soutien logistique apporté par la DENJS aux formations dispensées par l’institut. Il formalise les liens entre l’Éducation nationale monégasque et le centre de formation juridique établi au Palais de Justice, seule structure de ce type dans la Principauté.



