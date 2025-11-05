Monaco progresse sur l’égalité salariale hommes femmes

L'écart médian de salaires entre hommes et femmes dans le privé s'élève à 0,1 % à Monaco © Unsplash

L’Institut Monégasque de la Statistique publie des données encourageantes sur la réduction des inégalités salariales entre hommes et femmes, plaçant la Principauté parmi les territoires les plus égalitaires d’Europe.

Cinq ans après la première étude commandée par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, l’IMSEE dévoile des résultats qui témoignent d’une évolution favorable. Dans le secteur public, la rémunération indiciaire* moyenne des femmes dépasse désormais celle des hommes de 2,4%, contre seulement 0,7% en 2019. La part des femmes dans les emplois supérieurs atteint 49,1%, contre 47,0% cinq ans plus tôt.

Système de rémunération de base utilisé dans la fonction publique. Chaque agent public se voit attribuer un indice correspondant à son grade et son échelon. Cet indice est multiplié par la valeur du point d’indice (fixée par l’État) pour obtenir le traitement brut annuel.

Ce rapport de l’IMSEE fait suite à la première étude demandée à l’installation du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes © Stéphane Danna Direction de la Communication

Des disparités qui s’atténuent dans le privé

Dans le secteur privé, les disparités persistent mais s’atténuent significativement. L’écart de salaire horaire moyen entre hommes et femmes s’établit à 16,4%, en baisse de plus de 4 points par rapport à 2019. Cependant, l’analyse des salaires médians révèle une situation bien plus équilibrée. Selon la méthode de calcul de l’OCDE, l’écart médian n’est que de 0,1%, soit 1,90 euros supplémentaires perçus mensuellement par les hommes.

À titre de comparaison, cet écart s’élevait à 6,2% en France et 11,5% dans les pays de l’OCDE en 2023. Cette performance place Monaco dans le peloton de tête des territoires européens en matière d’égalité salariale.

Une tendance de long terme

L’évolution sur une décennie confirme cette dynamique positive : depuis 2012, l’écart de salaire mensualisé a diminué de 10 points, tandis que celui de la rémunération horaire a reculé de près de 6 points.

Cette deuxième édition de l’étude, qui s’appuie sur les données des Caisses Sociales de Monaco et de la Direction des Ressources Humaines de la Fonction Publique, servira de référence pour les politiques publiques monégasques en matière d’égalité professionnelle.