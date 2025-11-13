No Finish Line Monaco 2025 : découvrez le programme très rythmé de cette 26ème édition

La course propose un programme alléchant pour accompagner les coureurs et visiteurs sous le Chapiteau de l’Espace Fontvieille dès ce vendredi jusqu’au 23 novembre.

C’est une course pas comme les autres ! La vingt-sixième édition de la No Finish Line transforme l’Espace Fontvieille de Monaco en scène musicale pendant plus d’une semaine. L’organisation a dévoilé le programme où va se dérouler une succession de concerts, DJ sets et activités interactives visant à maintenir cette atmosphère festive de cette course solidaire au profit de l’association Children & Future.

Du rock au musiques traditionnelles

Les animations musicales débuteront ce vendredi 15 novembre avec le coup d’envoi officiel à 14h, suivi d’une série de prestations incluant le groupe Rock Nineties Tribute et l’Association U’Cantin d’A Roca, chorale monégasque. Le programme s’étend sur l’ensemble de la semaine avec des propositions diverses : groupes de rock, DJ résidents de bars monégasques, musiques traditionnelles des Antilles et de la Réunion, ainsi que des moments dédiés à la country et au jazz blues.

L’événement propose par ailleurs des sessions interactives de zumba et de pole dance, animées par des associations locales. La journée du 22 novembre va être consacrée au départ de la course des 24 heures, avec une invitation au déguisement pour les participants. Cette journée comprendra notamment des ateliers proposés par les Smileys de Monaco et un spectacle de pole dance.

La clôture de l’événement, prévue le 23 novembre à 14h, marquera la fin de la 26ème édition de la No Finish Line, suivie de la remise des prix et d’un dernier moment musical avec DJ Franco. L’entrée demeure libre pour l’ensemble des animations programmées sous le chapiteau. En 2024, la course avait réuni près de 14 000 participants, dont le Prince Albert II. Chaque kilomètre parcouru équivaut à un euro reversé par Children & Future pour soutenir des projets en faveur d’enfants défavorisés ou malades.