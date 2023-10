Depuis presque 25 ans, Children & Future aide les enfants du monde entier

L’association organise la célèbre No Finish Line.

Le sport au service des enfants malades et défavorisés. Tel est le but de la No Finish Line, cette course qui prend ses quartiers à Monaco chaque année au mois de novembre.

Un projet initié en 1999 par la Jeune Chambre Economique de Monaco et Philippe Verdier – qui souhaitaient promouvoir la Journée Internationale des Droits de l’Enfant célébrée le 20 novembre – et entièrement organisé depuis 2001 par l’association Children & Future.

« A la base, nous avions créé cette association pour prendre en charge la course et son développement », nous explique la Présidente, Ariane Favaloro.

Des projets aux quatre coins du monde

Presque 25 ans plus tard, grands sportifs et simples marcheurs sont toujours au rendez-vous, ce qui a permis à Children & Future de financer de nombreux projets à échelle locale ou internationale, en faveur des enfants malades ou en difficulté.

« Au début, on a commencé à travailler avec le Centre Cardio-Thoracique, pour permettre aux enfants défavorisés de venir se faire opérer à Monaco. Puis, on a mené beaucoup de projets avec la Croix-Rouge Monégasque et avec la Direction de la Coopération internationale du Gouvernement Princier, notamment au Mali, au Burkina Faso ou en Mauritanie. Le but était de former des chirurgiens là-bas, pour qu’ils puissent opérer les enfants sur place », détaille Ariane Favaloro.

Et le champ d’action de Children & Future s’est étendu au fil des ans. Constructions d’écoles au Népal, de terrains de sport au Maroc, reconstruction des jardins d’enfants à Tende après la tempête Alex, financement de matériel d’équithérapie pour les enfants handicapés à Cagnes-sur-Mer… Les projets n’ont qu’un fil conducteur : soutenir les enfants en difficulté.

Achat de véhicules équipés pour enfants handicapés (Fondation Savchuk – Ukraine) Achat de vélos pour les enfants marocains ne pouvant se rendre à l’école (Lettres du Désert – Maroc) Construction de l’Ecole Victor Hugo au Népal Equipement d’une école et don de nourriture (SOS Exclus – Mauritanie) Equipement d’un terrain de foot pour des joueurs en situation de cécité (Libre Vue – Mali) Les projets soutenus par Children & Future sont nombreux et variés – © NFL

« L’idée, c’est de pouvoir financer des projets dans le monde entier grâce à la No Finish Line. Nous sommes d’ailleurs le premier donateur de Monaco Collectif Humanitaire », appuie la Présidente.

Plus de trois millions d’euros déjà collectés

Aussi, l’association propose un formulaire sur son site internet, à destination des porteurs de projets en recherche de financement. Ces projets sont régulièrement et minutieusement étudiés par l’association. « Le but est de pouvoir suivre, pas de seulement financer et de ne plus rien faire après, affirme Ariane Favaloro. Cela dépend aussi du montant que nous collectons à chaque No Finish Line. »

Heureusement, l’événement suscite de plus en plus d’engouement en Principauté. Ariane Favaloro l’avoue : elle et son équipe de trente bénévoles se sentent parfois même un peu dépassées. « La No Finish Line est devenue un rendez-vous annuel que tout le monde attend. A Monaco, le bouche-à-oreille fonctionne bien et les partenaires et sponsors, que je tiens à remercier, sont plus faciles à atteindre qu’en France, par exemple. Nous avons la chance d’être connus par les gens depuis 25 ans. Ils nous font confiance. »

En effet, l’an dernier, pas moins de 10 000 coureurs étaient sur la ligne de départ, permettant de collecter plus de 250 000 euros. Depuis la création de la course, plus de 164 000 coureurs se sont retrouvés sur la ligne de départ, plus de 4 millions de kilomètres ont été parcourus et plus de 4,8 millions d’euros ont déjà été reversés à des projets en faveur des enfants.

Et si pour Ariane Favaloro, chaque projet a son importance, elle se dit particulièrement émue face aux jeunes venus se faire opérer en Principauté. « Je crois que c’est ce qui m’a le plus touchée, confie-t-elle dans un sourire. De voir ces enfants qu’on a rencontrés malades et qu’on retrouve ensuite au Centre Cardio-Thoracique, tout pimpants, prêts à rentrer chez eux… A chaque fois, ça me fait quelque chose. Tout ce travail prend beaucoup, beaucoup de temps et d’énergie mais on sait pourquoi on le fait. »

Pour l’instant, le prochain projet qui sera financé grâce à la course n’a pas encore été défini. Mais Ariane Favaloro l’assure : les idées ne manquent pas.

Aussi, l’association espère que les coureurs et marcheurs seront au rendez-vous cette année encore. Vous pouvez également soutenir Children & Future en faisant un don sur son site internet ou en rejoignant son équipe de bénévoles.

