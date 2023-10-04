Организация Children & Future уже почти четверть века помогает детям по всему миру
Каждый год ассоциация проводит благотворительный забег под названием No Finish Line.
Этот забег служит инструментом помощи детям, столкнувшимся с болезнями и социальными трудностями. Мероприятие ежегодно проходит в Монако в ноябре.
Проект был инициирован в 1999 году Экономической палатой Монако и Филиппом Вердье (Philippe Verdier) и приурочен к Международному дню защиты прав детей, который отмечается 20 ноября. Начиная с 2001 года, организация и координация забега полностью к Children & Future.
«По сути, мы создали ассоциацию, чтобы грамотно организовать и развивать этот благотворительный забег», — объясняет ее президент Ариан Фавалоро.
Проекты по всему свету
Спустя почти четверть века в забеге по-прежнему принимают участие великие спортсмены и обычные любители ходьбы, что позволило Children & Future профинансировать многочисленные местные и международные проекты для больных детей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
«Изначально организация сотрудничала с Кардиоторакальным центром, чтобы обеспечить обездоленным детям возможность быть прооперированными в Монако. Позднее были реализованы совместные проекты с Монегасским Красным Крестом и Департаментом международного сотрудничества правительства Монако, включая обучение хирургов в Мали, Буркина-Фасо и Мавритании, чтобы те могли оперировать детей на местах», — объясняет Ариан Фавалоро.
В последние годы благотворительная организация Children & Future значительно расширила сферу своего влияния и реализует проекты по всему миру, стремясь помочь детям, оказавшимся в сложных условиях. Среди таких проектов — строительство школ в Непале, создание спортивных площадок в Марокко, восстановление детских садов в Танде после урагана «Алекс» и финансирование специализированного оборудования для конной терапии в Кань-сюр-Мер для детей с ограниченными возможностями. Общая цель всех этих проектов – поддержка детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства.
«Цель заключается в финансировании проектов по всему миру благодаря нашей программе. Мы являемся крупнейшим спонсором ассоциации Monaco Collectif Humanitaire», — делится председатель Ариан Фавалоро.
Уже собрано более трех миллионов евро
На сегодняшний день было собрано более трёх миллионов евро, и для тех, кто желает получить финансовую поддержку своих проектов, на сайте ассоциации имеется специальная форма. Все представленные проекты тщательно изучаются и анализируются командой организации. Цель Фавалоро и её команды ограничивается не просто финансированием: «Мы стараемся обеспечивать не просто финансовую поддержку, но и активное участие. Это также зависит от того, сколько денег принесёт каждый благотворительный забег», — подчеркивает она.
Мероприятие No Finish Line, которое стало ежегодным событием, находит широкий отклик в обществе Княжества. «No Finish Line стал ежегодным событием, которого все ждут с нетерпением. В Монако отлично работает сарафанное радио, а партнеры и спонсоры, которых я хотела бы поблагодарить, легче доступны, чем, например, во Франции. Нам повезло, что люди знают нас уже 25 лет. Они нам доверяют».
В прошлом году в мероприятии приняли участие не менее 10 000 бегунов, собрав более 250 000 евро. С момента запуска проекта было привлечено более 164 000 участников, преодолено более 4 млн километров и собрано свыше 4,8 млн евро на благотворительные проекты в пользу детей.
И хотя для Арианы Фавалоро важен каждый проект, ее особенно трогают дети, которые приезжают в Княжество на операцию. «Думаю, что это трогает меня больше всего, — делится Ариана с улыбкой. — Видеть этих детей, которые сталкиваются с болезнями, а затем стоят, нарядные, в Кардиоторакальном центре, готовые вернуться домой… Это каждый раз трогает меня. Эта работа требует огромное количество времени и сил, но ты понимаешь, ради чего ты это делаешь».
Как вы можете помочь?
Хотя следующий проект, который будет финансироваться благодаря городскому забегу, еще не определен, Ариан Фавалоро уверена: идей хватает.
Благотворительная организация приглашает всех принять участие в следующем забеге и поддержать Children & Future, сделав пожертвование на сайте организации или присоединившись к команде волонтеров.
Практическая информация о забеге No Finish Line:
- Когда: с 11 по 19 ноября
- Стоимость для взрослых: 23 евро
- Стоимость для детей: 16 евро
- Прокат чипов: 10 евро (депозит)
- Трофей «24 часа» (18-19 ноября): 50 евро (чип включен)
- Индивидуальные и командные заявки, а также заявки на участие в забеге за обладание трофеем «24 часа» принимаются на сайте Children & Future.