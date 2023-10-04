Организация Children & Future уже почти четверть века помогает детям по всему миру

В акции No Finish Line, организованной в поддержку этой благотворительной инициативы, активно участвуют известные спортсмены, такие как баскетболист Якуба Уаттара (Yakuba Ouattara) и легкоатлет Микаэль Зезе (Mickaël Zézé) - © Андре Фор (André Faure)

Каждый год ассоциация проводит благотворительный забег под названием No Finish Line.

Этот забег служит инструментом помощи детям, столкнувшимся с болезнями и социальными трудностями. Мероприятие ежегодно проходит в Монако в ноябре.

Проект был инициирован в 1999 году Экономической палатой Монако и Филиппом Вердье (Philippe Verdier) и приурочен к Международному дню защиты прав детей, который отмечается 20 ноября. Начиная с 2001 года, организация и координация забега полностью к Children & Future.

«По сути, мы создали ассоциацию, чтобы грамотно организовать и развивать этот благотворительный забег», — объясняет ее президент Ариан Фавалоро.

Эти снимки были сделаны во время забега No Finish Line в 2002 году – Все права защищены

Monaco Run, U Giru de Natale, Maremontana — гид по городским марафонам Монако

Проекты по всему свету

Спустя почти четверть века в забеге по-прежнему принимают участие великие спортсмены и обычные любители ходьбы, что позволило Children & Future профинансировать многочисленные местные и международные проекты для больных детей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ариан Фавалоро — председатель организации Children & Future – © Филипп Ортай No Finish Line

«Изначально организация сотрудничала с Кардиоторакальным центром, чтобы обеспечить обездоленным детям возможность быть прооперированными в Монако. Позднее были реализованы совместные проекты с Монегасским Красным Крестом и Департаментом международного сотрудничества правительства Монако, включая обучение хирургов в Мали, Буркина-Фасо и Мавритании, чтобы те могли оперировать детей на местах», — объясняет Ариан Фавалоро.

В последние годы благотворительная организация Children & Future значительно расширила сферу своего влияния и реализует проекты по всему миру, стремясь помочь детям, оказавшимся в сложных условиях. Среди таких проектов — строительство школ в Непале, создание спортивных площадок в Марокко, восстановление детских садов в Танде после урагана «Алекс» и финансирование специализированного оборудования для конной терапии в Кань-сюр-Мер для детей с ограниченными возможностями. Общая цель всех этих проектов – поддержка детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

Приобретение специализированных транспортных средств для детей-инвалидов (Фонд Александра Савчука, Украина) Покупка велосипедов для детей в Марокко, лишенных возможности посещать школу (Lettres du Désert, Марокко) Строительство школы имени Виктора Гюго в Непале Оснащение школ и предоставление продуктов питания (SOS Exclus, Мавритания) Установка оборудования для футбольного поля для слепых игроков (Libre Vue, Мали) Проекты организации Children & Future многочисленны и разнообразны. — No Finish Line

«Цель заключается в финансировании проектов по всему миру благодаря нашей программе. Мы являемся крупнейшим спонсором ассоциации Monaco Collectif Humanitaire», — делится председатель Ариан Фавалоро.

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Уже собрано более трех миллионов евро

На сегодняшний день было собрано более трёх миллионов евро, и для тех, кто желает получить финансовую поддержку своих проектов, на сайте ассоциации имеется специальная форма. Все представленные проекты тщательно изучаются и анализируются командой организации. Цель Фавалоро и её команды ограничивается не просто финансированием: «Мы стараемся обеспечивать не просто финансовую поддержку, но и активное участие. Это также зависит от того, сколько денег принесёт каждый благотворительный забег», — подчеркивает она.

Мероприятие No Finish Line, которое стало ежегодным событием, находит широкий отклик в обществе Княжества. «No Finish Line стал ежегодным событием, которого все ждут с нетерпением. В Монако отлично работает сарафанное радио, а партнеры и спонсоры, которых я хотела бы поблагодарить, легче доступны, чем, например, во Франции. Нам повезло, что люди знают нас уже 25 лет. Они нам доверяют».

Все члены организации Children & Future — волонтёры — © No Finish Line

В прошлом году в мероприятии приняли участие не менее 10 000 бегунов, собрав более 250 000 евро. С момента запуска проекта было привлечено более 164 000 участников, преодолено более 4 млн километров и собрано свыше 4,8 млн евро на благотворительные проекты в пользу детей.

В рамках забега No Finish Line организация Children & Future собирает средства на поддержку проектов в пользу детей — © Паломба No Finish Line

И хотя для Арианы Фавалоро важен каждый проект, ее особенно трогают дети, которые приезжают в Княжество на операцию. «Думаю, что это трогает меня больше всего, — делится Ариана с улыбкой. — Видеть этих детей, которые сталкиваются с болезнями, а затем стоят, нарядные, в Кардиоторакальном центре, готовые вернуться домой… Это каждый раз трогает меня. Эта работа требует огромное количество времени и сил, но ты понимаешь, ради чего ты это делаешь».

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Хотя следующий проект, который будет финансироваться благодаря городскому забегу, еще не определен, Ариан Фавалоро уверена: идей хватает.

Благотворительная организация приглашает всех принять участие в следующем забеге и поддержать Children & Future, сделав пожертвование на сайте организации или присоединившись к команде волонтеров.

Практическая информация о забеге No Finish Line: