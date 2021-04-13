











Пандемия коронавируса не помешала «Гуманитарному коллективу» Монако (Monaco Collectif Humanitaire) осуществить планы по предоставлению второй жизни детям из развивающихся стран, которые страдают от сердечных заболеваний.

Несмотря на коронавирус, закрытие границ и на многие ограничения, «Гуманитарному коллективу» Монако удалось помочь двенадцати детям получить хирургическую операцию в Монако и в странах-партнерах Коллектива — Франции, Мали и на Мадагаскаре. Восемь детей были прооперированы в Кардиоторакальном центре Княжества, а одна операция была проведена в больнице Ленваля в Ницце.

С 2008 года 440 детей получили жизненно необходимую медицинскую помощь

В 2019 году 36 детей воспользовались программой Коллектива — в три раза больше, чем в 2020 году. Благотворительность объединяет шестнадцать неправительственных организаций Княжества, а также партнерские медицинские центры Монако (Кардиоторакальный центр, больничный центр Княгини Грейс, Институт спортивной медицины и хирургии (IM2S)).

С момента своего создания в 2008 году Коллектив подарил вторую жизнь 440 детям, которые не могли получить лечение на родине. В прошлом году было создано новое партнерство в Мали и еще одно на Мадагаскаре.

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