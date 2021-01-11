











В 2020 году Департамент международного сотрудничества Монако при Княжеском правительстве начал новую программу помощи. Эта программа направлена на помощь странам-партнерам в борьбе с пандемией.

Из-за коронавируса и последовавшего за ним удара по глобальной экономике резко возросло число людей, живущих за чертой бедности. В течение года Монако демонстрировало постоянную поддержку уязвимых стран. Уже в мае 2020 года Князь Альбер II помогал собирать средства на разработку вакцины против коронавируса.

В ноябре, во время 2-й сессии правления Всемирной продовольственной программы ООН, Монако подтвердило свою приверженность поддержке уязвимых стран. Жест, который заставил директора по международному сотрудничеству Бенедикта Шутца (Bénédicte Schutz) охарактеризовать Монако как «лояльного и надежного общественного донора, помогающего беднейшим странам мира».

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Монако, одна из самых процветающих стран мира, также сталкивается с финансовыми и экономическими потрясениями, вызванными пандемией. Тем не менее, было бы немыслимо не проявить нашу солидарность. Лоран Ансельми (Laurent Anselmi), советник правительства и министр иностранных дел и сотрудничества

3 млн евро внешней помощи

В ответ на международные и национальные призывы в 2020 году правительство Монако выделило три миллиона евро в виде международной помощи. Две трети внешней помощи было направлено в семь наименее развитых стран мира.

Фонд международной помощи финансировал различные проекты, в том числе кампанию по предотвращению пандемии в Бурунди, меры по поддержке семей сирийских беженцев в Ливане и маски для уязвимых общин в Нигере.

*Страны-партнеры Монако — Южная Африка, Буркина-Фасо, Бурунди, Ливан, Мадагаскар, Мали, Марокко, Мавритания, Нигер, Сенегал и Тунис.