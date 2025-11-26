On a testé pour vous : Body Tailor, le studio où le bien-être devient une science sur mesure

Dans ce sanctuaire du Carré d’Or, la méthode Lagree rencontre les soins haute couture pour une expérience wellness aussi exigeante que transformatrice.

Le Lagree : quand l’intensité rime avec précision

Lorsque Nathan, notre coach, nous annonce que la séance sera de difficulté moyenne, nous ignorons encore ce qui nous attend. Sur le Megaformer, cette machine futuriste qui évoque un reformer de Pilates sous stéroïdes, nous enchaînons des mouvements lents et contrôlés qui mettent les muscles à rude épreuve. La transpiration perle rapidement, et certaines positions, bien que brèves, révèlent des zones que nous pensions connaître.

© Luxury Marketing Connect Monaco © Luxury Marketing Connect Monaco

Créée par Sebastien Lagree après avoir constaté les limites du Pilates classique, cette méthode pousse le concept plus loin : des exercices chronométrés de 45 minutes qui sollicitent les muscles en profondeur tout en préservant les articulations. Nous reconnaissons plusieurs postures issues du yoga, mais la résistance de la machine amplifie considérablement l’étirement. Nathan prend le temps d’expliquer comment chaque exercice sculpte le corps, quels muscles travaillent précisément. Le miroir devient notre allié pour corriger la posture. Résultat ? Un corps énergisé sans l’épuisement brutal des entraînements conventionnels.

Le diagnostic cutané : voyage dans le futur de votre peau

Dans la salle de soins immaculée, la technologie d’analyse cutanée de pointe révèle ce que l’œil nu ne perçoit pas. L’appareil agrandit chaque zone du visage, identifiant avec précision les besoins : dans notre cas, hydratation et protection solaire – rien d’étonnant sous le soleil de la Côte d’Azur. Mais la fonction la plus saisissante ? La simulation du vieillissement cutané. L’écran projette ce que deviendra notre visage dans les années à venir sans intervention. Un électrochoc salutaire.

Gabriela, la fondatrice, recommande alors Omorovicza, cette marque hongroise méconnue qu’elle utilise depuis l’adolescence. Un choix qui illustre sa philosophie : offrir à ses clients ce qu’elle s’offrirait à elle-même, sans compromis.

Entre les mains expertes d’Adèle

Après l’intensité du Lagree, le massage s’impose comme une nécessité. Dans l’une des deux salles de soin aux tons apaisants, à quelques pas seulement de l’effervescence du Metropole Shopping, Adèle opère sur une table de massage mécanique dernier cri, rare même dans les établissements les plus prestigieux. Sans parler, elle écoute le corps, devine les tensions, ajuste la pression. Nous sortons sans la moindre courbature, preuve que cette combinaison Lagree-massage forme un duo parfaitement orchestré.

Gabriela, architecte du bien-être

Notre échange avec Gabriela, qui se prolonge plus d’une heure, constitue l’un des temps forts de cette découverte. Elle nous fait visiter chaque recoin du studio, des luminaires aux poignées de porte, tout a été pensé. Dans une Principauté où l’espace se compte en or, avoir réalisé ce projet relève de l’exploit. Mais plus encore, c’est son écoute permanente des retours clients qui impressionne. Une véritable entrepreneure du wellness qui place l’humain au cœur de chaque décision.

Notre verdict

Le forfait Discovery Experience offre un panorama complet de ce que Body Tailor propose de mieux. Nous y retournerons assurément, tant pour poursuivre le Lagree que pour suivre l’évolution de notre peau grâce aux produits recommandés. L’idéal ? Plusieurs séances hebdomadaires. Et pour offrir ? Ce parcours constitue un cadeau d’exception.

