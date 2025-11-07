Sur la page Météo Côte d’Azur, Samy Batnini fait la pluie et le beau temps

Samy Batnini, ou Sam comme il aime aussi signer ses publications, partage quotidiennement la météo du jour sur la Côte d’Azur.

À titre purement bénévole, Samy explique que tout a démarré par une passion. Aujourd’hui, à 33 ans, il est devenu une référence incontournable pour plus de 300 000 personnes qui suivent ses prévisions à travers les réseaux sociaux. C’est en novembre 2014 que tout commence. Passionné de météorologie depuis toujours, il franchit le pas et crée Météo Côte d’Azur. « Au début, mon objectif était simplement de partager mes photos de chasses à l’orage et mes analyses avec mon entourage, sans imaginer une seule seconde que Météo Côte d’Azur deviendrait ce qu’elle est aujourd’hui », confie-t-il.

Créer sa page météo représente pour lui bien plus qu’un passe-temps : « C’est un vrai engagement car il faut de la rigueur, de la régularité et une certaine responsabilité vis-à-vis du public ». Après avoir expérimenté différents domaines sur les premiers réseaux sociaux comme Skyblog ou MySpace, Samy ressent le besoin de se consacrer à quelque chose de plus concret et structuré autour de sa passion. Il n’a pas suivi de formation officielle en météorologie, c’est en autodidacte qu’il a construit ses compétences, observation après observation : « J’ai commencé à m’y intéresser très jeune et j’apprends encore aujourd’hui, d’autant plus depuis la création de mon site météo », explique-t-il.

© CT photographie

Internet a joué un rôle déterminant dans son apprentissage, lui donnant accès à une multitude de ressources, d’analyses et de données météorologiques : « J’ai simplement cherché à assouvir une passion : comprendre, apprendre et partager ce que j’aime… la météo, sous toutes ses formes ». Cette soif constante de connaissance lui a permis de développer une expertise reconnue, même sans diplôme officiel.

Pour élaborer ses prévisions quotidiennes, Samy combine plusieurs sources afin d’obtenir la vision la plus juste possible. Il consulte différents modèles météorologiques tels que ceux de Météo-France, ECMWF ou GFS, qu’il enrichit avec les images satellites, les radars de précipitations et les données locales en temps réel : « J’affine tout cela en tenant compte des particularités du relief et des microclimats de la Côte d’Azur, où les conditions peuvent changer très vite ». Cette approche hyper-locale fait toute la différence face aux services météorologiques nationaux. Samy vit la météo au même rythme que ceux qui la subissent ou l’observent. Il comprend les orages côtiers, les contrastes entre mer et relief, les effets particuliers du vent d’est, autant de phénomènes qui font la spécificité de la région : « C’est une approche plus humaine, plus réactive et plus vivante, qui met en avant l’échange plutôt que la simple diffusion d’une information. »

© Catsdz Fifi via Météo Côte d’Azur – Facebook

La météo méditerranéenne n’a pas la réputation d’être facile à prévoir et Samy en connaît toutes les subtilités. Les contrastes entre la mer et les reliefs provoquent des microclimats très marqués, où « un orage peut frapper une commune tout en épargnant la voisine ». Le vent peut inverser complètement la situation en quelques heures seulement. Face à ces défis, il explique : « Dans une région comme la nôtre, il y a forcément des ratés et ça fait partie du jeu. Même avec l’expérience et les meilleurs outils, la météo reste une science d’observation et d’interprétation ». C’est précisément cette part d’incertitude qui rend son travail exigeant, mais aussi passionnant.

Une communauté au cœur du dispositif

L’une des grandes forces de Météo Côte d’Azur réside dans la participation active de sa communauté. De nombreux internautes envoient spontanément leurs photos, vidéos ou observations pour signaler ce qui se passe dans leur secteur. Cette démarche participative s’est mise en place naturellement, au fil des échanges et de la confiance instaurée. Ces contributions jouent un double rôle essentiel et illustrent les phénomènes météorologiques en temps réel. Elles aident également Samy à affiner ses prévisions en confirmant ce qui se passe sur le terrain : « Elles offrent une vision locale que les modèles ne montrent pas toujours ». La relation avec cette communauté de plus de 300 000 personnes est basée sur la confiance et la proximité : « Sans communauté, il n’y a pas de vraie page météo », assure Samy.

© Valery Hache via Météo Côte d’Azur – Facebook

Depuis 2014, plusieurs épisodes météorologiques ont marqué le fondateur de Météo Côte d’Azur. Les inondations du début octobre 2015 restent un tournant décisif : « C’est à ce moment-là que la page a réellement pris de l’ampleur. Les prévisions de la veille s’étaient malheureusement confirmées le lendemain ». Cet épisode a rappelé à tous que la météo peut être à la fois « spectaculaire et destructrice ». La tempête Alex figure également parmi les événements les plus marquants selon lui. Au-delà des phénomènes exceptionnels, il reçoit régulièrement des retours d’abonnés qui le remercient de les avoir aidés à anticiper des situations difficiles. Lors d’épisodes orageux ou de dégradations généralisées, ses alertes ont permis à beaucoup de rentrer plus tôt ou d’éviter certaines zones : « Ce sont souvent ces messages de remerciement, simples mais sincères, qui rappellent l’utilité de ce travail et donnent envie de continuer. »

© Tane Antibes météo

Pour la suite, Samy continue de développer sa page et d’améliorer ses outils, notamment les réseaux sociaux et l’application Previ+, afin de rendre l’information encore plus réactive et accessible. Il précise : « Je préfère rester concentré sur ma région, celle que je connais et que j’aime profondément. J’aurais du mal à travailler sur une autre zone sans y avoir d’attache ». Entre son activité professionnelle et la gestion de la page, l’équilibre n’est pas toujours facile à trouver, surtout lors des épisodes intenses, Samy confie consacrer énormément de temps à sa page. Si elle devait un jour devenir une activité à temps plein, ce serait une belle évolution qu’il accueillerait « avec joie ». Mais pour l’instant, il compte avancer par étape et sans précipitation : « Je veux que ça reste avant tout une aventure passionnée et sincère. »