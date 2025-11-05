Yes Women Monaco : quand la sororité réinvente la philanthropie

La Princesse Stéphanie de Monaco, pionnière dans la lutte contre le sida depuis plus de vingt ans © Frédéric Nebinger

Un nouveau mouvement philanthropique voit le jour à Monaco, portant haut les couleurs de la solidarité féminine et de l’innovation caritative.

Une initiative née d’une rencontre

Yes Women Monaco est le fruit de la collaboration entre Nicole Dionne, épouse du docteur Gervais Dionne codécouvreur de la trithérapie contre le sida, et Sophie Girone, fondatrice de l’agence Le Boudoir d’Highlights. Leur ambition : mettre en lumière les femmes qui consacrent leur vie à des causes caritatives, tout en réinventant les méthodes de collecte de fonds.

Trois piliers pour une action concrète

Le mouvement repose sur une architecture tripartite. D’abord, une soirée de gala annuelle récompensera deux femmes à la tête d’associations, l’une monégasque, l’autre internationale. Ensuite, une campagne de communication d’envergure offrira visibilité et résonnance à ces organisations souvent confinées à leurs réseaux habituels. Enfin, une levée de fonds innovante basée sur le principe « une femme : un euro » créera une chaîne de sororité virale sur les réseaux sociaux.

Le sida, première cause défendue

Pour cette édition inaugurale, Yes Women Monaco met à l’honneur la lutte contre le sida, maladie dont les femmes et les filles demeurent les premières victimes en 2025. Deux figures emblématiques seront récompensées : la Princesse Stéphanie de Monaco pour Fight Aids Monaco, association qu’elle a fondée il y a plus de vingt ans, et Christien Roos, créatrice de Penduka en Namibie, projet visant l’autonomisation des femmes marginalisées par l’entrepreneuriat artisanal.

Rendez-vous le 1er décembre

La soirée inaugurale se tiendra à la Môme Monte-Carlo le 1er décembre 2025, en marge de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Les trophées, créés par l’artiste londonienne Rizlaine El Glaoui, seront remis aux lauréates lors de cet événement qui marquera le coup d’envoi d’une année de mobilisation sur les réseaux sociaux.

Cette initiative audacieuse parie sur la force du collectif et la puissance des petits gestes répétés. Comme l’ont souligné les organisatrices : la vie est faite de petites victoires, et c’est par la somme de ces actions modestes qu’émergera un impact considérable.

Réservez votre place pour la soirée du 1er décembre : Dîner de Gala Yes Women Monaco