Le plus grand tournoi de France : 7000 jeunes footballeurs rêvent de la grande finale à Nice

Pour la troisième année consécutive, l’Allianz Riviera accueillera la finale de la Champion’s Cup Rekupo, un tournoi unique qui rassemble près de 7 000 jeunes des catégories U9, U11 masculines et U13 féminines à travers la France.

Devant une quarantaine de jeunes footballeurs et footballeuses en herbe, la 16ᵉ édition de la Champion’s Cup Rekupo a été présentée lors d’une conférence de presse, ce mercredi 17 décembre, au Musée National du Sport. Entouré par Éric Di Meco et d’autres anciens footballeurs professionnels comme Steeve Elana (ex LOSC) ou encore José Cobos (ville de Nice, ex OGCN), Jean-Christophe Marquet a dévoilé les contours de ce tournoi devenu incontournable dans le paysage du football amateur français. L’ancien joueur de l’OGC Nice et de l’Olympique de Marseille a rappelé l’ambition de cet événement : offrir aux jeunes joueurs une expérience digne de la Ligue des Champions.

Un concept devenu réalité

« C’est le tournoi dont je rêvais quand j’étais jeune », confie Jean-Christophe Marquet, satisfait de voir son projet prendre une telle ampleur. Lancée il y a seize ans, la Champion’s Cup Rekupo accueillera cette année 650 équipes soit 6 600 enfants, répartis sur 9 étapes à travers la France entre janvier et avril. Un succès qui dépasse toutes les attentes puisque l’organisation a reçu plus de 2 000 demandes d’inscription.

© Champion’s Cup Rekupo © Champion’s Cup Rekupo

Le tournoi a même traversé l’Atlantique : pour la première fois, il débutera le 17 janvier à Fort-de-France, en Martinique, ouvrant ainsi la compétition aux DOM-TOM. « C’est un plaisir de transférer ce que nous avons réalisé sur la métropole en outre-mer », a déclaré Jean-Christophe Marquet.

Chaque étape s'étale sur deux jours : les garçons U9 et les U13 féminines jouent le samedi, la catégorie phare U11 le dimanche, tout cela sous l'œil avisé d'anciens footballeurs professionnels. Réservé aux clubs amateurs, trois clubs professionnels ont été invités : l'OGC Nice, l'Olympique de Marseille et le Montpellier Hérault, champions en titre. Les vainqueurs des étapes régionales se retrouveront pour la grande finale les 19 et 20 mai à l'Allianz Riviera, et auront l'opportunité de fouler une pelouse de Ligue 1.

Et pour récompenser les meilleurs joueurs du tournoi, une Team France a été créé depuis 2018. Environ 80 jeunes sont sélectionnés pour participer à des stages et poursuivre leur apprentissage, pour pourquoi pas atteindre un jour le niveau professionnel. Un rêve déjà devenu réalité à trois reprises pour d’anciens participants : Wesley Fofana (Chelsea), Mohamed Simakan (Al Nassr) et Axel Tape (Leverkusen).

Au-delà de la dimension sportive, la Champions Cup Rekupo s’est aussi transformée en plateforme éducative. Un village éducatif, conçu par l’entreprise EcoDDS, a été intégré sur chaque étape du tournoi. Les jeunes participants sont sensibilisés à l’environnement, au tri sélectif et peuvent également tester leurs connaissances grâce au quiz de la Fondation du Football, rencontrer de jeunes arbitres de l’Union Nationale des Arbitres de Football (UNAF). Sans oublier le traditionnel goûté d’après tournoi qui rassemble, peu importe les circonstances. « C’est important d’accompagner ces enfants en dehors du terrain », insiste Jean-Christophe Marquet.

Les enfants ont la possibilité de remporter des points en donnant des bonnes réponses aux quizz © Champion’s Cup Rekupo

Invité d’honneur, Éric Di Meco s’est adressé aux garçons des clubs de l’OGC Nice, du Réveil Sportif Saint-Isidore et du Cavigal, accompagnés des U13 féminines du club, présents dans l’amphithéâtre du Musée National du Sport : «Je vous envie. Les tournois à notre époque, c’étaient des tournois départementaux, de quartiers. Nous avions juste le maillot en commun. L’essence du foot c’est le plaisir, votre passion. Vous avez la chance de jouer dans des stades pros, avec des arbitres formés, avec un public nombreux. Profitez. » L’ancien joueur de l’OM et de l’ASM, est revenu à notre micro sur son expérience au plus haut niveau, notamment sur son passage en Principauté entre 1994 et 1998.

Les enfants des clubs de l’OGC Nice, de Saint-Isidore et du Cavigal étaient présents pour le lancement de la 16e édition du tournoi © Champion’s Cup Rekupo

Éric Di Meco « J’ai passé quatre ans fantastiques à l’ASM »

Couronné Champion de France avec l’AS Monaco en 1997, les Monégasques avaient survolé le championnat et ont conclu la saison avec 12 points d’avance sur le PSG. «J’ai passé quatre ans formidables avec une super équipe : Djorkaeff, Anderson, Barthez, Thuram, Petit, Blondeau, Benarbia… C’était une autre époque », se remémore-t-il avec nostalgie.

Récemment invité pour les 100 ans du club, le consultant RMC a découvert les nouvelles installations du centre d’entraînement de La Turbie : « J’ai été impressionné, c’est un autre monde. Quand on s’entraînait à la Turbie, j’ai connu les « Algecos » et les caillebotis qui pourrissaient et qu’il fallait changer régulièrement pour prendre la douche. Ils ont tout aujourd’hui, c’est merveilleux. Ils sont peut-être même trop dans le confort » nous a-t-il glissé avec son légendaire franc-parler.

Éric Di Meco a porté les couleurs de l’AS Monaco pendant quatre saisons © Champion’s Cup Rekupo

L’ancien latéral gauche a partagé avec humour et émotion ses souvenirs des débuts du projet. Ami de longue date de Jean-Christophe Marquet, Di Meco se rappelait avoir d’abord trouvé un peu fou l’idée de faire jouer des enfants dans de grands stades, avec la musique de la Ligue des Champions et des tenues de professionnels.

Aujourd’hui, la Champions Cup Rekupo s’impose comme le plus grand rendez-vous de football pour les jeunes en France, et ce sont près de 7000 enfants, filles comme garçons, qui vont tenter de décrocher la coupe aux grandes oreilles, les 19 et 20 mai à l’Allianz Riviera.