En images : les apparitions marquantes de la Princesse Charlène en 2025

La Princesse Charlène, fidèle à ses combats, était une fois de plus très présente sur le terrain cette année © Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Palais princier

Entre grands événements protocolaires et visites intimistes, la Princesse Charlène a marqué l’année par sa présence et son engagement constant pour des causes qui lui tiennent à cœur.

Seule ou aux côtés de son époux, le Prince Albert II, elle a participé aux grands rendez-vous de la Principauté. Du 25e anniversaire du Grimaldi Forum à la journée des droits des femmes, en passant par la remise du prix Socrates à Paris ou le soutien des jeunes rugbymen en Géorgie, l’ancienne championne olympique n’a cessé d’être active. Retour sur les moments qui ont rythmé son année 2025.

Janvier

16 janvier – Célébration des 25 ans du Grimaldi Forum

© Grimaldi Forum – Sébastien Darrasse

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont posé pour célébrer le 25e anniversaire du Grimaldi Forum. Inauguré en juillet 2000, l’espace emblématique de la Principauté accueille depuis un quart de siècle les grands événements artistiques, sportifs et professionnels qui contribuent au rayonnement international de Monaco.

Mars

8 mars – Journée des droits des femmes © Michaël Alesi / Palais Princier

La Princesse Charlène a participé activement à un atelier de sensibilisation aux gestes qui sauvent, organisé par la Croix-Rouge monégasque en collaboration avec les associations Entreparents et Femmes Leaders Mondiales Monaco.

Mai

23 au 25 mai – Au cœur du Grand Prix de Monaco

Le Couple Princier a participé aux festivités du Grand Prix de Monaco 2025. La Princesse Charlène a assisté aux cérémonies protocolaires et s’est rendue dans les paddocks lors de ce week-end incontournable du calendrier monégasque.

© Michaël Alesi / Palais Princier

La 82e édition du Grand Prix de Monaco s’est clôturée avec la prestigieuse soirée de gala dans la salle des étoiles du Sporting Monte-Carlo, toujours en présence du Couple Princier.

Juin

7 et 8 juin – Week-end avec Brigitte Macron

© Michaël Alesi / Palais princier

Dans le cadre de la visite d’État du président Français, Charlène de Monaco a reçu la Première dame pour une rencontre marquée par leurs engagements communs en faveur de la jeunesse. Entre démonstration des Water Safety Days et promenade privée dans les jardins du Palais, les deux femmes ont tissé des liens autour de leurs causes respectives.

Cette rencontre entre les deux femmes a illustré la relation amicale qu’elles entretiennent et les liens privilégiés qui unissent Monaco et la France. Un moment de complicité dans un cadre à la fois officiel et personnel.

Septembre

22 septembre – Cérémonie Ballon d’Or 2025

© L’Équipe – Peace and Sport

La Princesse Charlène s’est rendue à Paris pour remettre le Prix Socrates à la Fondation Xana lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2025. Ce prix récompense les initiatives humanitaires et sociales dans le monde du football. Dans son discours, elle a rappelé qu’à Monaco « les sports sont hautement considérés et la Principauté a été élue Capitale mondiale du sport 2025. »

Octobre

29 octobre – En Géorgie pour soutenir les jeunes rugbymen

© Ana Demetrashvili / Georgian Rugby Union

La Princesse Charlène s’est rendue seule en Géorgie pour soutenir les jeunes rugbymen monégasques lors d’une compétition internationale. Avant d’assister aux matchs, elle a visité un atelier de formation aux premiers secours organisé par la Croix-Rouge Géorgienne en collaboration avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco.

Novembre

15 novembre – Lancement de la No Finish Line

© Frédéric Nebinger / Palais princier © Frédéric Nebinger / Palais princier

Marraine de l’événement, la Princesse Charlène a donné le coup d’envoi de la 26e édition de No Finish Line sur le Port Hercule. Cette course caritative au profit de Children & Future mobilise chaque année des milliers de participants. Elle a salué l’ensemble des participants présents pour cette nouvelle édition.

19 novembre – Fête Nationale monégasque

© Michaël Alesi / Palais princier © Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Palais princier

Comme chaque année, quelques heures après les festivités de la Fête Nationale, la Princesse Charlène, le Prince Albert II ainsi que leurs enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella, ont pris la pose pour immortaliser cette journée exceptionnelle.

Décembre

12 décembre – Le Prix Monaco Star

La Princesse Charlène a reçu le Prix Monaco Star en reconnaissance de son combat en faveur de l’enfance. Cette distinction honore son action menée à travers sa fondation qui œuvre pour la prévention de la noyade et l’initiation au sport auprès des jeunes. Il s’agit de la toute première remise de ce prix par le Comité international d’action du Bal de Noël, appelé à honorer les personnalités œuvrant pour le bien-être des plus jeunes dans le monde.

18 décembre – Visite de la SPA de Monaco

© Michaël Alesi / Palais princier

La Princesse Charlène s’est rendue à la SPA de Monaco, dont elle est présidente, pour rencontrer les agents animaliers ainsi que les membres du conseil d’administration. Autour d’un thé de Noël, elle a partagé avec eux un moment d’échange privilégié placé sous le signe de la convivialité et de l’engagement.