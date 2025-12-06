Evelyne Genta franchit le seuil de l’ambassade des Émirats

Le 1er décembre, Evelyne Genta est devenue le premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Monaco aux Émirats Arabes Unis, élargissant ainsi un portefeuille diplomatique déjà remarquable.

Une diplomate aux multiples casquettes

En présentant ses lettres de créance à Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats, Evelyne Genta ajoute une troisième dimension à sa carrière diplomatique. Depuis 2011, elle représente la Principauté auprès de la Cour de Saint-James à Londres, où elle s’est imposée comme une figure incontournable des relations monaco-britanniques. Deux ans plus tard, elle endossait également le mandat d’ambassadrice non-résidente au Kazakhstan.

De la haute horlogerie à la haute diplomatie

Cette nomination aux Émirats constitue une étape naturelle pour celle qui a su réinventer la perception de Monaco sur la scène internationale. Avant d’embrasser la carrière diplomatique, Evelyne Genta dirigeait aux côtés de son défunt époux Gérald la prestigieuse maison horlogère éponyme, cultivant des relations avec une clientèle mondiale fortunée. Cette expérience du luxe et de l’excellence s’est révélée un atout précieux dans sa mission de promouvoir les multiples facettes de la Principauté.

À Londres, elle préside également la branche britannique de la Fondation Prince Albert II, orchestrant des partenariats avec Cambridge, Oxford et Édimbourg. Son travail a contribué à transformer l’image de Monaco, dépassant les clichés du Grand Prix et des yachts pour mettre en lumière les engagements environnementaux, économiques et culturels de la Principauté.

Cette nomination ouvre de nouvelles perspectives de collaboration entre Monaco et les Émirats, deux États partageant une vision du développement alliant modernité et excellence.