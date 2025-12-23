La Princesse Charlène et le Prince Albert II réunis pour le spectacle solidaire « Monaco sous les Étoiles »

Ce spectacle reversera l’intégralité des recettes à la Fondation Princesse Charlène de Monaco et à la SPA Refuge de Monaco © Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Palais princier / Christophe Sase / Monaco Live Productions

La Famille Princière a assisté lundi à la première de ce conte poétique présenté sous le chapiteau de Fontvieille, dont les recettes sont intégralement reversées à deux associations.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène, accompagnés de la Princesse Stéphanie et de sa fille, Camille Gottlieb, ont pris place lundi après-midi sous le chapiteau de Fontvieille pour découvrir « Monaco sous les Étoiles ». Placé sous le haut patronage de la Princesse Charlène, ce spectacle de Noël est né de sa volonté d’offrir aux enfants de la Principauté un moment de magie et d’émerveillement pendant les fêtes.

© Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Palais princier / Christophe Sase / Monaco Live Productions

Un conte féerique au service de causes caritatives

Imaginé par la compagnie Haspop et mis en scène par Hassan El Hajjami, ce conte poétique a conquis le public présent pour cette première représentation. Ce spectacle mêle les arts du cirque avec une narration enchantée. Il a su captiver toutes les générations, des plus jeunes aux plus grands.

© Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Palais princier / Christophe Sase / Monaco Live Productions

L’événement revêt également une forte dimension solidaire. L’intégralité des recettes sera reversée à deux structures présidées par la Princesse Charlène : la Fondation Princesse Charlène de Monaco, qui œuvre pour l’éducation des enfants à travers le sport, et le Refuge de la SPA de Monaco, dédié à la protection animale en Principauté.

Pour ceux qui n’auraient pas pu assister à cette première, deux représentations supplémentaires sont programmées ce mardi 23 décembre, à 11 heures et à 16 heures, sous le chapiteau de Fontvieille.