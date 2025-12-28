Foto: la Principessa Charlene ospita un magico spettacolo di beneficenza natalizio a Montecarlo

L'intero ricavato dello spettacolo sarà devoluto alla Fondazione Principessa Charlène di Monaco e alla SPA Refuge di Monaco © Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Palazzo del Principe / Christophe Sase / Monaco Live Productions

La Famiglia Principesca ha assistito alla prima di questa fiaba poetica rappresentata sotto il tendone di Fontvieille, il cui ricavato è stato interamente devoluto a due associazioni.

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, accompagnati dalla Principessa Stéphanie e da sua figlia Camille Gottlieb, hanno preso posto lunedì pomeriggio sotto il tendone di Fontvieille per scoprire “Monaco sotto le stelle”. Patrocinato dalla principessa Charlène, questo spettacolo natalizio nasce dal suo desiderio di offrire ai bambini del Principato un momento di magia e meraviglia durante le festività.

© Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Palazzo del Principe / Christophe Sase / Monaco Live Productions

Una fiaba al servizio delle cause benefiche

Ideato dalla compagnia Haspop e diretto da Hassan El Hajjami, questo racconto poetico ha conquistato il pubblico presente alla prima rappresentazione. Lo spettacolo unisce le arti circensi a una narrazione incantevole. Ha saputo affascinare tutte le generazioni, dai più piccoli ai più grandi.

© Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Palazzo del Principe / Christophe Sase / Monaco Live Productions

L’evento ha anche una forte dimensione solidale. L’intero ricavato sarà devoluto a due strutture presiedute dalla Principessa Charlène: la Fondazione Principessa Charlène di Monaco, che opera per l’educazione dei bambini attraverso lo sport, e il Rifugio della SPA di Monaco, dedicato alla protezione degli animali nel Principato.

Per chi non avesse potuto assistere alla prima, sono in programma due repliche martedì 23 dicembre, alle ore 11 e alle ore 16, sotto il tendone di Fontvieille.