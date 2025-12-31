Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Brève

L’AS Monaco Basket s’impose à Barcelone et termine l’année dans le top 4 de l’Euroleague

Par Loïc Savaresse
Publié le 31 décembre 2025
2 minutes de lecture
as-monaco-basket-fc-barcelone-euroleague-collectif
Le collectif monégasque n'a pas été inquiété au Palau Blaugrana © AS Monaco Basket
Par Loïc Savaresse
- 31 décembre 2025
2 minutes de lecture

La Roca Team a réalisé une solide performance en s’imposant largement face au FC Barcelone au Palau Blaugrana. Une victoire de prestige qui permet aux Monégasques de clôturer l’année 2025 parmi les quatre meilleures équipes d’Euroleague.

Les hommes de Vassilis Spanoulis ont livré une prestation collective remarquable en Catalogne lors de cette 19ème journée d’Euroleague. Face à une formation barcelonaise certes affaiblie par les absences de Clyburn et Shengelia, mais toujours redoutable à domicile, Monaco n’a laissé aucune chance à son adversaire et s’est imposé 74-90. Après le Real Madrid à Gaston Médecin en présence de Charles Leclerc vendredi dernier, les Monégasques savent décidément faire déjouer les clubs espagnols.

En images : Charles Leclerc et Alexandra Saint Mleux illuminent la victoire de Monaco contre le Real Madrid

Une domination affirmée dès la première mi-temps

Dès l’entame, la Roca Team a imposé son rythme. Solide défensivement et efficace en attaque, les Rouge et Blanc ont rapidement creusé l’écart pour mener 22-13 à l’issue du premier quart-temps. Mike James et Elie Okobo ont montré la voie, rejoints par un Kevarrius Hayes omniprésent sous les paniers.

À la pause, les Monégasques comptaient déjà 17 points d’avance (30-47), fruit d’une première mi-temps maîtrisée de bout en bout. Solide défensivement, efficace dans la raquette, le collectif monégasque a brillé au cours de cette première période.

© AS Monaco Basket
© AS Monaco Basket
© AS Monaco Basket
© AS Monaco Basket

Hayes étincelant, James toujours décisif

Auteur de sa meilleure performance en Euroleague sous le maillot monégasque, Kevarrius Hayes a dominé les débats avec 15 points, 5 rebonds et 2 contres. Mike James, fidèle à lui-même, a inscrit 19 points et délivré 5 passes décisives.

Nikola Mirotic (13 points) et Elie Okobo (12 points, 5 passes) ont également apporté leur contribution à ce succès collectif. En face, seul Dario Brizuela (25 points) a réussi à inquiéter la défense monégasque.

Avec cette sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues, la Roca Team conclut 2025 sur une note plus que positive et aborde 2026 avec de grandes ambitions.