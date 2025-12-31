L’AS Monaco Basket s’impose à Barcelone et termine l’année dans le top 4 de l’Euroleague

Le collectif monégasque n'a pas été inquiété au Palau Blaugrana © AS Monaco Basket

La Roca Team a réalisé une solide performance en s’imposant largement face au FC Barcelone au Palau Blaugrana. Une victoire de prestige qui permet aux Monégasques de clôturer l’année 2025 parmi les quatre meilleures équipes d’Euroleague.

Les hommes de Vassilis Spanoulis ont livré une prestation collective remarquable en Catalogne lors de cette 19ème journée d’Euroleague. Face à une formation barcelonaise certes affaiblie par les absences de Clyburn et Shengelia, mais toujours redoutable à domicile, Monaco n’a laissé aucune chance à son adversaire et s’est imposé 74-90. Après le Real Madrid à Gaston Médecin en présence de Charles Leclerc vendredi dernier, les Monégasques savent décidément faire déjouer les clubs espagnols.

Une domination affirmée dès la première mi-temps

Dès l’entame, la Roca Team a imposé son rythme. Solide défensivement et efficace en attaque, les Rouge et Blanc ont rapidement creusé l’écart pour mener 22-13 à l’issue du premier quart-temps. Mike James et Elie Okobo ont montré la voie, rejoints par un Kevarrius Hayes omniprésent sous les paniers.

À la pause, les Monégasques comptaient déjà 17 points d’avance (30-47), fruit d’une première mi-temps maîtrisée de bout en bout. Solide défensivement, efficace dans la raquette, le collectif monégasque a brillé au cours de cette première période.

© AS Monaco Basket © AS Monaco Basket © AS Monaco Basket © AS Monaco Basket

Hayes étincelant, James toujours décisif

Auteur de sa meilleure performance en Euroleague sous le maillot monégasque, Kevarrius Hayes a dominé les débats avec 15 points, 5 rebonds et 2 contres. Mike James, fidèle à lui-même, a inscrit 19 points et délivré 5 passes décisives.

Nikola Mirotic (13 points) et Elie Okobo (12 points, 5 passes) ont également apporté leur contribution à ce succès collectif. En face, seul Dario Brizuela (25 points) a réussi à inquiéter la défense monégasque.

Avec cette sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues, la Roca Team conclut 2025 sur une note plus que positive et aborde 2026 avec de grandes ambitions.