Le Prince Albert II et la Princesse Caroline poursuivent leur visite historique dans les Ardennes

Le Prince Albert II et la Princesse Caroline en visite dans les Ardennes © Frédéric Nebinger - Palais Princier

Accompagné de sa sœur, le Souverain a inauguré samedi 13 décembre l’entrée d’Arnicourt dans le réseau des Sites historiques Grimaldi avant de se rendre à Château-Porcien.

Cette journée ardennaise revêtait une importance particulière pour le Prince Albert II et la Princesse de Hanovre. En avril dernier, les funérailles du pape François avaient contraint le Prince Albert II à écourter son déplacement dans le département des Ardennes. Le Souverain et la Princesse de Hanovre ont finalement pu honorer leur engagement auprès des deux communes.

À Arnicourt, village de 150 habitants, le Prince a dévoilé le panneau signalant l’appartenance de la commune au réseau des Sites historiques Grimaldi. « Il n’y a pas, à nos yeux, de petite commune dans ce réseau de territoires, unis par une histoire commune avec notre famille et notre pays », a-t-il déclaré lors de la cérémonie en mairie.

© Frédéric Nebinger – Palais Princier

« Tous les États ont leur musique à faire entendre »

Le Souverain a multiplié les métaphores pour illustrer l’importance de chaque territoire. « Tous les États, petits ou grands, contrebasses ou picolos, ont leur rôle à jouer et leur musique à faire entendre dans le concert des nations », a-t-il lancé, avant de comparer Arnicourt à Monaco : « Un petit pays qui sait résister aux forces centralisatrices, tout en jouant collectif. »

Citant son père Rainier III, il a également rappelé qu’« il n’est pas nécessaire d’être un grand pays pour avoir de grands rêves, ni d’être nombreux pour les réaliser ». Le Prince Albert II et la Princesse Caroline honorent l’héritage des Grimaldi dans les Ardennes

Château-Porcien, la « seconde principauté »

« Ma visite à Chaumont-Porcien, le 3 avril 2018, avait été l’occasion d’un premier contact avec votre territoire du Porcien. Je suis heureux de compléter ma découverte aujourd’hui, et de découvrir, l’année du 20e anniversaire de mon avènement à Monaco, ma « seconde » principauté – si vous me permettez l’expression – celle de Château-Porcien », a-t-il expliqué pour justifier son attachement à ces territoires dont le titre est toujours inscrit dans la titulature historique des souverains monégasques.

Le Souverain a annoncé qu’« un week-end convivial et festif » réunira prochainement les communes ardennaises sur la place du Palais à Monaco, pour célébrer ce patrimoine et cette histoires communes.