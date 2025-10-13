De la Bretagne à la Calabre : 150 sites Grimaldi célébrés par le Prince Albert II

Fulvio Gazzola, maire de Dolceacqua (à gauche) et Cyril Piazza, à la tête de l’Association des Sites Historiques Grimaldi (à droite) © Frédéric Nebinger / Palais Princier

Le Prince Albert II a réuni vendredi les élus des Sites historiques Grimaldi pour marquer une décennie de coopération territoriale autour du patrimoine commun de la Famille Princière.

Dix ans après sa création à Menton, le réseau des Sites historiques Grimaldi de Monaco rassemble désormais près de 150 collectivités françaises et italiennes. Vendredi soir au Yacht Club de Monaco, aux côtés du maire de la ville jumelle de Dolceacqua et de Cyril Piazza, à la tête de l’Association des Sites Historiques Grimaldi, le Prince Albert II a célébré cette décennie de rapprochement avec des élus venus d’Alsace, de Bretagne, de Normandie, du Piémont ou encore des Pouilles.

« Longtemps, la connaissance des Sites historiques Grimaldi est restée bornée à de simples noms », a rappelé le Souverain, évoquant ces territoires, « anciens fiefs » de la famille Grimaldi. L’initiative portée en juillet 2015 par l’ancien maire de Menton, Jean-Claude Guibal, disparu depuis, visait précisément à redonner vie à ces liens méconnus.

© Frédéric Nebinger / Palais Princier Les élus étaient réunis au Yacht Club de Monaco © Frédéric Nebinger / Palais Princier Vendredi 10 octobre 2025, le Prince Albert II a réuni des élus venus de toute la France et d’Italie pour le 10e anniversaire des Sites Grimaldi © Frédéric Nebinger / Palais Princier

Des échanges au-delà de l’histoire

Le réseau a pris une dimension concrète avec la création des Rencontres annuelles en 2018, puis l’émergence d’associations nationales autonomes en France et en Italie. En 2022, une fédération monégasque présidée par le Prince a été créée pour coordonner l’ensemble.

Au-delà de la mémoire, ces déplacements princiers permettent d’aborder « des problématiques variées » communes à Monaco et aux territoires : « la mobilité, la durabilité environnementale, l’énergie, la maritimité, les relations transfrontalières », a réaffirmé le Prince Albert II.

Un patrimoine au delà des frontières

La décennie a permis la restauration d’éléments patrimoniaux, l’organisation d’expositions et la publication d’ouvrages historiques. Un film promotionnel réalisé par Yann-Antony Noghès sera désormais diffusé dans les offices de tourisme des communes membres. « Faisons en sorte de continuer ensemble à faire famille », a conclu le Prince devant les représentants de cette communauté franco-italo-monégasque.