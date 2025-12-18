Le Prince Albert II et la Princesse Charlène distribuent des cadeaux de Noël avec les jumeaux Jacques et Gabriella
La Famille Princière était réunie dans la Cour d’honneur du Palais Princier pour accueillir les jeunes Monégasques au pied du traditionnel arbre de Noël.
Les yeux brillants et le sourire aux lèvres, 730 enfants monégasques âgés de 5 à 12 ans ont franchi les portes du Palais princier mercredi après-midi. Dans la Cour d’honneur parée de ses plus beaux atours, la magie de Noël opérait déjà. Cette tradition, née en 1949 sous le règne du prince Rainier III, continue d’émerveiller génération après génération les plus jeunes habitants du Rocher.
Quand la famille princière joue les lutins
Pour cette édition, le Prince Albert II et la Princesse Charlène avaient de précieux assistants : leurs enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella. La Princesse Stéphanie, Camille Gottlieb et Louis Ducruet ont également prêté main-forte pour distribuer les cadeaux tant attendus. Un moment de complicité et de joie partagée entre petits et grands.
Le Père Noël en invité d’honneur
Friandises à volonté, animations artistiques et apparition du Père Noël en personne : le programme avait de quoi faire pétiller les regards des jeunes convives. Dans ce décor féerique, chaque enfant a pu repartir les bras chargés de présents et la tête pleine de souvenirs.
Depuis plus de 75 ans, cet événement réchauffe les cœurs à l’approche des fêtes. Une parenthèse enchantée qui rappelle que la magie de Noël, à Monaco, se vit aussi au Palais.