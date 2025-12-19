Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène distribuiscono i regali di Natale insieme ai gemelli Jacques e Gabriella

La Famiglia Principesca ha aperto le porte del Palazzo per accogliere Babbo Natale e i bambini venuti a scoprire i loro regali © Frédéric Nebinger / Michaël Alesi / Palazzo del Principe

La Famiglia Principesca si è riunita nel Cortile d’Onore del Palazzo del Principe per accogliere i piccoli monegaschi ai piedi del tradizionale albero di Natale.

Con gli occhi luccicanti e il sorriso sulle labbra, 730 bambini monegaschi tra i 5 e i 12 anni hanno varcato le porte del Palazzo del Principe mercoledì pomeriggio. Nel Cortile d’Onore addobbato a festa, la magia del Natale era già nell’aria. Questa tradizione, nata nel 1949 sotto il regno del Principe Ranieri III, continua a stupire, generazione dopo generazione, i più giovani abitanti del Principato.

La Famiglia Principesca in veste di elfo

Per questa edizione, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno potuto contare su dei preziosi assistenti: i loro figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella. Anche la Principessa Stéphanie, Camille Gottlieb e Louis Ducruet hanno dato una mano a distribuire i tanto attesi regali per un momento di complicità e gioia condivisa tra grandi e piccini.

© Frédéric Nebinger / Michaël Alesi / Palazzo del Principe

Babbo Natale ospite d’onore

Dolci a volontà, intrattenimenti artistici e l’arrivo di Babbo Natale in persona: un programma in grado di far brillare gli occhi dei piccoli ospiti. Circondato da un’atmosfera fiabesca, ogni bambino è tornato a casa con le braccia piene di regali e la testa piena di ricordi.