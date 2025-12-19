Про Монако
Князь Альбер II и Княгиня Шарлен раздают рождественские подарки вместе со своими близнецами Жаком и Габриэллой

Автор: Monaco Tribune
Опубликовано 19 декабря 2025
La Famille Princière a ouvert les portes du Palais pour accueillir le Père Noël et les enfants venus découvrir leurs cadeaux © Frédéric Nebinger / Michaël Alesi / Palais princier
Княжеская семья распахнула двери дворца, чтобы приветствовать Деда Мороза и детей, пришедших за своими подарками © Фредерик Небенже / Микаэль Алези (Frédéric Nebinger / Michaël Alesi) / Княжеский дворец
Автор: Monaco Tribune
- 19 декабря 2025

Княжеская семья собралась на главном дворе Княжеского дворца, чтобы поприветствовать юных монегасков у подножия традиционной рождественской ёлки.

В среду днем 730 детей из Монако в возрасте от 5 до 12 лет с сияющими глазами и улыбками на лицах вошли в Княжеский дворец. На главном дворе, украшенном лучшими рождественскими декорациями, уже царила волшебная рождественская атмосфера. Эта традиция, зародившаяся в 1949 году во время правления Князя Ренье III, продолжает удивлять самых юных жителей Скалы из поколения в поколение.

Le Prince Albert II, la Princesse Charlène et les Jumeaux princiers inaugurent le Village de Noël de Monaco

Княжеская семья играет в эльфов

В этом году Князю Альберу II и Княгине Шарлен помогали их дети, наследный принц Жак и принцесса Габриэлла. Принцесса Стефания, Камий Готлиб и Луи Дюкруэ также участвовали в раздаче долгожданных подарков. Момент единения и общей радости у маленьких и взрослых.

© Фредерик Небенже / Микаэль Алези (Frédéric Nebinger / Michaël Alesi) / Княжеский дворец

Дед Мороз – почетный гость

Неограниченное количество сладостей, развлекательная программа и появление самого Деда Мороза – в программе было всё, чтобы глаза юных гостей засияли. В этой волшебной обстановке каждый ребёнок смог уйти с полными руками подарков и морем воспоминаний.

Вот уже более 75 лет это мероприятие согревает сердца в преддверии праздников. Завораживающий момент, напоминающий нам о том, что рождественское волшебство в Монако можно ощутить и во дворце.

© Фредерик Небенже / Микаэль Алези (Frédéric Nebinger / Michaël Alesi) / Княжеский дворец