Князь Альбер II и Княгиня Шарлен раздают рождественские подарки вместе со своими близнецами Жаком и Габриэллой

Княжеская семья собралась на главном дворе Княжеского дворца, чтобы поприветствовать юных монегасков у подножия традиционной рождественской ёлки.

В среду днем 730 детей из Монако в возрасте от 5 до 12 лет с сияющими глазами и улыбками на лицах вошли в Княжеский дворец. На главном дворе, украшенном лучшими рождественскими декорациями, уже царила волшебная рождественская атмосфера. Эта традиция, зародившаяся в 1949 году во время правления Князя Ренье III, продолжает удивлять самых юных жителей Скалы из поколения в поколение.

Княжеская семья играет в эльфов

В этом году Князю Альберу II и Княгине Шарлен помогали их дети, наследный принц Жак и принцесса Габриэлла. Принцесса Стефания, Камий Готлиб и Луи Дюкруэ также участвовали в раздаче долгожданных подарков. Момент единения и общей радости у маленьких и взрослых.

© Фредерик Небенже / Микаэль Алези (Frédéric Nebinger / Michaël Alesi) / Княжеский дворец

Дед Мороз – почетный гость

Неограниченное количество сладостей, развлекательная программа и появление самого Деда Мороза – в программе было всё, чтобы глаза юных гостей засияли. В этой волшебной обстановке каждый ребёнок смог уйти с полными руками подарков и морем воспоминаний.