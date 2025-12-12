Michael Jackson : Jermaine Jackson dévoile une première exposition à Monaco

Jermaine Jackson, a présenté en avant-première mondiale le projet d'un musée itinérant consacré à l'histoire de la famille Jackson © The Monegasque

Le frère aîné de Michael Jackson a révélé la création d’un musée itinérant et l’existence de 120 peintures inédites du Roi de la Pop.

Jermaine Jackson a présenté en avant-première mondiale le projet d’un musée itinérant consacré à l’histoire de la famille Jackson. L’annonce a eu lieu lors du christmas gala du magazine The Monégasque organisé au Yacht Club de Monaco. La Principauté pourrait en devenir la première étape en raison du lien personnel et affectif qui unit la famille Jackson à la Côte d’Azur.

Un « Showseum » interactif de 200 pièces

Au micro de TVMonaco, Jermaine Jackson a précisé sa vision du projet. Il appelle ça un « Showseum » plus qu’un musée traditionnel. « Il n’y aura pas besoin d’être silencieux pour rentrer dedans », explique-t-il. Le parcours présentera environ 200 pièces avec des archives, des œuvres et des documents exclusifs. Le musée itinérant vise à faire voyager l’héritage culturel de la célèbre dynastie musicale dans les principales capitales du monde.

Jermaine Jackson a également dévoilé un aspect méconnu du génie créatif de son frère. Environ 120 peintures réalisées par Michael Jackson seront présentées lors d’une grande exposition programmée pour la Biennale d’Art de Monaco entre fin 2026 et début 2027. « En plus d’être un artiste de scène, c’était aussi un artiste visuel, un peintre », confie-t-il à TVMonaco.

L’ensemble regroupe plus de 200 œuvres dont beaucoup n’ont jamais été exposées. Parmi elles figurent une collaboration surprenante avec Andy Warhol et une série de portraits de Présidents des États-Unis. Le projet s’inspire de la Biennale de Venise avec des installations réparties dans plusieurs lieux de Monaco. Elles seront installées tant à l’intérieur de structures emblématiques qu’à l’extérieur dans des sites iconiques.