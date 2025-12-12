Майкл Джексон: Джермейн Джексон выбрал Монако для мировой премьеры выставки

Старший брат Майкла Джексона объявил о создании передвижного музея, а также сообщил о существовании 120 ранее неизвестных картин короля поп-музыки.

Джермейн Джексон впервые представил проект мобильного музея, который расскажет историю семьи Джексон. Свой анонс он сделал на рождественском гала-вечере журнала The Monégasque в Яхт-клубе Монако. По его словам, именно Монако может стать первой остановкой проекта — из-за особых личных и эмоциональных связей семьи с Лазурным берегом.

© The Monégasque

Интерактивный Showseum из 200 экспонатов

В интервью TVMonaco Джермейн подробнее рассказал о проекте. Он подчёркивает, что это будет не привычный музей, а Showseum — пространство, где «не нужно будет соблюдать тишину, чтобы войти». В экспозицию войдут около 200 предметов: архивы, произведения искусства и уникальные документы. Передвижная выставка должна показать миру культурное наследие музыкальной семьи и посетить крупнейшие столицы.

© The Monegasque

Джермейн также раскрыл неожиданный факт о Майкле Джексоне:

около 120 картин, написанных им лично, будут представлены на крупной выставке в рамках Биеннале искусств в Монако в конце 2026 — начале 2027 года. «Помимо того, что он был артистом сцены, он также был визуальным художником, живописцем», — отметил он в интервью TVMonaco.

© The Monegasque

Всего в коллекции более 200 работ, многие из которых никогда ранее не демонстрировались. Среди них — редкое сотрудничество с Энди Уорхолом и серия портретов американских президентов. Проект вдохновлён форматом Венецианской биеннале: инсталляции разместят в разных точках Монако — как в знаковых зданиях, так и на культовых открытых площадках.