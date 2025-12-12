U Giru de Natale fête ses 30 ans : record de participation pour la course mythique de Monaco

Ce dimanche 14 décembre, 2 400 coureurs s’élanceront sur le circuit emblématique de la Principauté pour célébrer trois décennies de sport et de convivialité.

Un anniversaire historique

Pour sa 30ᵉ édition, U Giru de Natale s’apprête à battre tous les records. Organisée par l’Association Sportive de la Sûreté Publique, cette course incontournable du calendrier monégasque accueillera un nombre sans précédent de participants. Le rendez-vous sportif qui marque traditionnellement l’arrivée des fêtes promet une matinée festive sur fond de nostalgie du Grand Prix.

Un parcours d’exception

Trois distances s’offrent aux coureurs de tous âges : 0,9 km pour les plus jeunes, 1,6 km pour les benjamins et minimes, et l’épreuve reine de 10 km pour les cadets et adultes. Ce dernier parcours traverse les sites mythiques de Monaco : départ boulevard Albert-Iᵉʳ, passage par la place du Palais, la montée d’Ostende, la place du Casino, puis l’avenue Princesse-Grace avant une arrivée spectaculaire au pied du village de Noël.

Une fête solidaire

Au-delà de la performance sportive, l’événement célèbre les valeurs de partage. Le départ, donné à 10h30 par S.E.M. Yvette Lambin-Berti, Secrétaire d’État, sera précédé d’un spectacle des Grimaldi Milites, champions de France de béhourd. Le tennisman Valentin Vacherot, personnalité sportive 2025, remettra les prix aux vainqueurs.

Cette édition anniversaire s’associe à Azur Oxalis pour soutenir les personnes fragilisées. SuissCourtage, partenaire historique, lance un challenge inter-entreprises renforçant l’esprit de cohésion.

Retrait des dossards samedi de 10h à 16h et dimanche matin sur le port Hercule.

Plus d’informations : www.ugirudenatale.com