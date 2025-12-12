Les cousins Valentin Vacherot et Arthur Rinderknech réunis en double à l’Open d’Australie 2026

Deux duels en deux mois, à Shanghai puis à Paris-Bercy : les cousins Vacherot et Rinderknech se retrouveront cette fois-ci du même côté du filet en double pour le premier Grand Chelem de 2026.

Après leur finale historique au Rolex Shanghai Masters en octobre dernier, puis leur nouvelle confrontation à Bercy deux semaines plus tard, les cousins Valentin Vacherot et Arthur Rinderknech changent de registre pour associer leurs forces. Les deux joueurs disputeront ensemble le tableau de double du premier Grand Chelem de la saison 2026, qui se tiendra du 12 janvier au 1er février à Melbourne.

Cette collaboration n’est pas une première pour les anciens coéquipiers de l’Université Texas A&M. Ils ont déjà partagé le même côté du filet à trois reprises, notamment lors des éditions 2024 et 2025 du Monte-Carlo Masters, ainsi qu’à l’occasion d’un tournoi ITF en Tunisie en 2017.

Monaco honore ses champions

Cette annonce intervient quelques jours seulement après la cérémonie organisée par la Mairie de Monaco le 11 décembre dernier. En présence de Mélanie-Antoinette de Massy, le maire de Monaco, Georges Marsan, a remis une médaille à cinq joueurs représentant les couleurs de la Fédération Monégasque de Tennis : Valentin Vacherot, Lucas Catarina, Benjamin Balleret, Hugo Nys et Romain Arneodo.

© Mairie de Monaco

Deux joueurs au sommet de leur forme

Actuellement 31e mondial après son sacre sensationnel à Shanghai, Vacherot retrouvera son cousin classé 29e à l’ATP. Avec deux gabarits imposants (1,93m et 1,96m), deux services canons et un jeu résolument offensif, les cousins disposent d’atouts complémentaires pour briller en double : la puissance au service de Rinderknech et la solidité en fond de court de Vacherot pourraient former une combinaison redoutable. Les deux finalistes du Masters chinois espèrent transformer leur expérience en succès collectif sur les courts australiens.

À l’occasion d’un passage à Monaco Telecom, Valentin Vacherot s’était confié à Monaco Tribune sur sa forme du moment :