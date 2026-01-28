À Davos, le Prince Albert II plaide pour une économie bleue au service des océans

Lors du Forum économique mondial, le Souverain monégasque a appelé à une mobilisation sans précédent des capitaux pour protéger les écosystèmes marins.

La Principauté a marqué sa présence à la 56ᵉ Réunion annuelle du Forum économique mondial. Dès le mercredi 21 janvier, la Cellule Attractivité du Gouvernement Princier a organisé le Monaco Day à la Monaco House, une journée d’échanges réunissant décideurs et chefs d’entreprise autour du thème de la « neutralité constructive ». Le lendemain, le Prince Albert II a ouvert la session « Développer la finance bleue au service de l’économie des océans », aux côtés de personnalités de premier plan — Christine Lagarde, Ray Dalio, Sakti Wahyu Trenggono, Barbara Karuth-Zelle et Chavalit Frederick Tsao —, pour débattre des moyens de financer une économie océanique durable et inclusive.

©WEF-PBlitz

L’alignement plutôt que la compétition

Dans son discours d’ouverture, le Prince Albert II a insisté sur la nécessité de dépasser les logiques de confrontation : « La protection de l’environnement n’est pas un jeu à somme nulle. Quand un acteur réussit, nous y gagnons tous. Quand un écosystème se rétablit, les marchés se stabilisent. »

Le Souverain a également rappelé le succès du Blue Economy and Finance Forum, organisé en juin dernier à Monaco, qui avait permis de rassembler 1 800 participants issus de près de 100 pays et de mobiliser 8,7 milliards d’euros d’engagements financiers concrets. « Le commerce et la finance ont toujours été des moteurs de paix et de progrès. Ils doivent désormais devenir des moteurs de préservation planétaire », a-t-il déclaré. Fort de cette dynamique, le Prince Albert II a annoncé la tenue de la deuxième édition du Blue Economy and Finance Forum les 28 et 29 mai prochains à Monaco.