À Davos, le Prince Albert II plaide pour une économie bleue au service des océans
Lors du Forum économique mondial, le Souverain monégasque a appelé à une mobilisation sans précédent des capitaux pour protéger les écosystèmes marins.
La Principauté a marqué sa présence à la 56ᵉ Réunion annuelle du Forum économique mondial. Dès le mercredi 21 janvier, la Cellule Attractivité du Gouvernement Princier a organisé le Monaco Day à la Monaco House, une journée d’échanges réunissant décideurs et chefs d’entreprise autour du thème de la « neutralité constructive ». Le lendemain, le Prince Albert II a ouvert la session « Développer la finance bleue au service de l’économie des océans », aux côtés de personnalités de premier plan — Christine Lagarde, Ray Dalio, Sakti Wahyu Trenggono, Barbara Karuth-Zelle et Chavalit Frederick Tsao —, pour débattre des moyens de financer une économie océanique durable et inclusive.
L’alignement plutôt que la compétition
Dans son discours d’ouverture, le Prince Albert II a insisté sur la nécessité de dépasser les logiques de confrontation : « La protection de l’environnement n’est pas un jeu à somme nulle. Quand un acteur réussit, nous y gagnons tous. Quand un écosystème se rétablit, les marchés se stabilisent. »
Le Souverain a également rappelé le succès du Blue Economy and Finance Forum, organisé en juin dernier à Monaco, qui avait permis de rassembler 1 800 participants issus de près de 100 pays et de mobiliser 8,7 milliards d’euros d’engagements financiers concrets. « Le commerce et la finance ont toujours été des moteurs de paix et de progrès. Ils doivent désormais devenir des moteurs de préservation planétaire », a-t-il déclaré. Fort de cette dynamique, le Prince Albert II a annoncé la tenue de la deuxième édition du Blue Economy and Finance Forum les 28 et 29 mai prochains à Monaco.