Accident de train en Espagne : le Prince Albert II adresse ses condoléances au Roi Felipe VI

Un train Iryo a déraillé avant de percuter un train Renfe Alvia © Antonio Garcia Prats - Pexels

Le Souverain monégasque a exprimé sa solidarité avec l’Espagne après la catastrophe ferroviaire survenue près de Cordoue, qui a coûté la vie à au moins 40 personnes.

Dimanche 18 janvier 2026, aux alentours de 19h45, deux trains à grande vitesse sont entrés en collision près d’Adamuz, dans la province de Cordoue. Un train reliant Malaga à Madrid a déraillé avant de percuter un autre train circulant en sens inverse. Le bilan provisoire des autorités espagnoles fait état d’au moins 40 morts et plus de 120 blessés, dont plusieurs dans un état critique.

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, s’est rendu sur les lieux du drame le 19 janvier © Pool Moncloa/Fernando Calvo

Monaco exprime sa solidarité

Dans une dépêche officielle adressée au Roi Felipe VI, le Prince Albert II a fait part de son émotion : « La Princesse Charlène et moi-même avons appris avec une vive émotion le dramatique accident ferroviaire survenu dans la région de Cordoue, causant tant de pertes humaines et de blessés. »

Le Souverain a ajouté que « Ma Famille et la population monégasque se joignent à moi pour Vous exprimer notre grande peine suite à cette tragédie. Nos pensées vont aux familles endeuillées et aux blessés. »

Des causes encore indéterminées

L’accident s’est produit sur un tronçon rectiligne, rénové en mai 2025 après un investissement de 700 millions d’euros, rapporte France 24. Le Premier ministre Pedro Sánchez a décrété trois jours de deuil national, tandis qu’une enquête a été confiée à la Commission d’enquête sur les accidents ferroviaires (CIAF).

Selon les premières observations, les deux trains circulaient en dessous de la vitesse autorisée, ce qui exclut a priori un excès de vitesse. Les experts qualifient cet accident d’« extrêmement étrange ».