Cérémonie du thé, kimono et art floral : le Japon s’invite à Monaco ce week-end

Le Jardin Japonais le long de l'avenue Princesse Grace, dans le quartier du Larvotto © DR

La 16ème édition de la Rencontre Artistique Monaco-Japon investira l’Auditorium Rainier III du 30 janvier au 1er février 2026, offrant aux visiteurs une plongée au cœur des traditions nippones.

Depuis seize ans, ce rendez-vous annuel renforce les liens artistiques entre la Principauté et le pays du Soleil-Levant. L’inauguration officielle se tiendra le vendredi 30 janvier à 17 heures, marquant le coup d’envoi d’un week-end placé sous le signe de la découverte et du partage culturel.

Organisée par le Comité National Monégasque de l’AIAP UNESCO en partenariat avec la société japonaise Reijinsha, cette manifestation bénéficie du soutien des ambassades des deux pays ainsi que de la Direction des Affaires Culturelles et de la Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco.

Signe des bonnes relations entre Monaco et le Japon, le Prince Albert II s’est rendu à l’exposition Osaka Kansai le 30 juin 2025 au pavillon de Monaco © Axel Bastello – Palais princier

Des ateliers pour s’initier aux traditions japonaises

Au-delà de l’exposition, le public pourra participer à plusieurs ateliers immersifs. Le samedi 31 janvier, une cérémonie du thé matcha sera proposée en cinq séances, offrant à trente participants l’opportunité de découvrir ce rituel ancestral. La même journée, un atelier de port du kimono accueillera les visiteurs dès 16 heures.

Le dimanche, place à l’art floral avec un atelier de création de mini bouquets, également limité à trente personnes. Les inscriptions s’effectueront sur place à partir de 11 heures pour l’ensemble de ces activités.

Informations pratiques

L’exposition sera accessible gratuitement le vendredi et samedi de 11h à 19h, puis le dimanche de 11h à 16h. L’Association Monaco Friends of Japan apporte sa collaboration spéciale à cette édition qui promet, une nouvelle fois, de célébrer la richesse des échanges culturels entre Monaco et le Japon.