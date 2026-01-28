En images : Le Prince Albert II et la Princesse Charlène honorent Sainte-Dévote à la cathédrale

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène sont apparus au balcon du Palais princier pour saluer les Monégasques rassemblés © Michaël Alesi / Sarah Steck / Palais princier

Le Couple Princier a assisté mardi 27 janvier au matin à la messe pontificale en l’honneur de la Sainte Patronne de Monaco, présidée par le patriarche latin de Jérusalem.

Après avoir embrasé la barque de Sainte-Dévote lundi soir sur le Quai Albert Ier aux côtés du Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella, le Prince Albert II et la Princesse Charlène se sont rendus à la cathédrale de Monaco ce mardi 27 janvier. La messe pontificale était présidée par le Cardinal Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont assisté à la messe pontificale © Michaël Alesi / Sarah Steck / Palais princier

Cette célébration s’inscrit dans les festivités annuelles dédiées à la Sainte Patronne de la Principauté. Sainte Dévote occupe une place centrale dans les traditions monégasques depuis des siècles.

Le Prince Albert II et de la Princesse Charlène au balcon du Palais Princier après la célébration religieuse © Michaël Alesi / Sarah Steck / Palais princier

La tenue de la Princesse Charlène était sublimée par une broche en or et diamants de chez Tiffany & Co © Michaël Alesi / Sarah Steck / Palais princier

La présence du Cardinal Pizzaballa donne une dimension particulière à cette édition. Le prélat, figure importante de l’Église catholique au Proche-Orient, a officié devant les fidèles réunis dans l’édifice religieux monégasque.

© Michaël Alesi / Sarah Steck / Palais princier

La procession depuis le Palais Princier

À l’issue de la messe, le Couple princier a regagné le Palais. Depuis les fenêtres du Salon des Glaces, le Prince et la Princesse ont observé la procession traditionnelle des reliques de Sainte Dévote.

La traditionnelle procession des reliques de Sainte Dévote dans les ruelles du Rocher © Michaël Alesi / Sarah Steck / Palais princier

© Michaël Alesi / Sarah Steck / Palais princier

Le cortège a parcouru les ruelles du Rocher selon un rituel ancestral. Après avoir suivi la procession depuis le Palais, le Prince Albert II et la Princesse Charlène sont apparus au balcon pour saluer la foule. Les Monégasques s’étaient déjà mobilisés en nombre lundi soir aux côtés de la Famille princière pour les premières célébrations.