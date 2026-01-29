Фоторепортаж: Князь Альбер II и Княгиня Шарлен отдали в храме почести Святой Девоте
Во вторник утром, 27 января, княжеская чета присутствовала на папской мессе в честь покровительницы Монако, которую возглавил латинский патриарх Иерусалима.
После того, как в понедельник вечером на набережной Альбера I они вместе с наследным принцем Жаком и принцессой Габриэллой подожгли лодку Святой Девоты, во вторник, 27 января, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен отправились в собор Монако. Торжественную мессу вёл кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, латинский патриарх Иерусалима.
Это торжество является частью ежегодных праздников, посвященных покровительнице Княжества. Святая Девота на протяжении веков занимала центральное место в монегасских традициях.
Присутствие кардинала Пиццабаллы придало нынешней церемонии особую атмосферу. Прелат, важная фигура в католической церкви на Ближнем Востоке, провёл мессу перед верующими, собравшимися в монегасском храме.
Шествие от княжеского дворца
После мессы княжеская чета вернулась во дворец. Из окон Зеркального зала Князь и Княгиня наблюдали за традиционным шествием с мощами Святой Девоты.
Шествие прошло по узким улочкам Скалы в соответствии с древним ритуалом. После шествия, начавшегося от дворца, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен появились на балконе, чтобы поприветствовать собравшихся. Монегаски и княжеская семья дружно собрались в понедельник вечером на первые торжества.