Фоторепортаж: Князь Альбер II и Княгиня Шарлен отдали в храме почести Святой Девоте

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен появились на балконе княжеского дворца, чтобы поприветствовать собравшихся жителей Монако © Микаэль Алези (Michaël Alesi) / Сара Стек (Sarah Steck) / Княжеский дворец

Во вторник утром, 27 января, княжеская чета присутствовала на папской мессе в честь покровительницы Монако, которую возглавил латинский патриарх Иерусалима.

После того, как в понедельник вечером на набережной Альбера I они вместе с наследным принцем Жаком и принцессой Габриэллой подожгли лодку Святой Девоты, во вторник, 27 января, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен отправились в собор Монако. Торжественную мессу вёл кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, латинский патриарх Иерусалима.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен на папской мессе © Микаэль Алези (Michaël Alesi) / Сара Стек (Sarah Steck) / Княжеский дворец

Это торжество является частью ежегодных праздников, посвященных покровительнице Княжества. Святая Девота на протяжении веков занимала центральное место в монегасских традициях.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен на балконе княжеского дворца после мессы © Микаэль Алези (Michaël Alesi) / Сара Стек (Sarah Steck) / Княжеский дворец

Наряд Княгини Шарлен дополнила золотая брошь с бриллиантами от Tiffany & Co © Микаэль Алези (Michaël Alesi) / Сара Стек (Sarah Steck) / Княжеский дворец

Присутствие кардинала Пиццабаллы придало нынешней церемонии особую атмосферу. Прелат, важная фигура в католической церкви на Ближнем Востоке, провёл мессу перед верующими, собравшимися в монегасском храме.

© Микаэль Алези (Michaël Alesi) / Сара Стек (Sarah Steck) / Княжеский дворец

Шествие от княжеского дворца

После мессы княжеская чета вернулась во дворец. Из окон Зеркального зала Князь и Княгиня наблюдали за традиционным шествием с мощами Святой Девоты.

Традиционное шествие с мощами Святой Девоты по узким улочкам Скалы © Микаэль Алези (Michaël Alesi) / Сара Стек (Sarah Steck) / Княжеский дворец

© Микаэль Алези (Michaël Alesi) / Сара Стек (Sarah Steck) / Княжеский дворец

Шествие прошло по узким улочкам Скалы в соответствии с древним ритуалом. После шествия, начавшегося от дворца, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен появились на балконе, чтобы поприветствовать собравшихся. Монегаски и княжеская семья дружно собрались в понедельник вечером на первые торжества.