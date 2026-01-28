Монако в едином ритме: граждане и Княжеская семья вместе отметили день Святой Девоты

Вечер завершился тёплой встречей с публикой: Княжеская семья вышла к собравшимся, чтобы поприветствовать их и пожать руки © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

В понедельник, 26 января, порт Эркюль стал сердцем Монако. Именно здесь, на фоне огней гавани, монегаски и жители города собрались, чтобы разделить с Княжеской семьёй один из самых символичных и любимых праздников страны — день Святой Девоты.

Зимний вечер выдался прохладным, но холод не стал преградой для атмосферы ожидания и единения. Уже с 17 часов, закутавшись в пальто и шарфы, жители и гости Княжества неспешно стекались к порту, чтобы стать частью торжественного ритуала, в котором переплетаются вера, история и живая традиция.

Святая Девота — небесная покровительница Монако и Княжеской семьи. Легенда уходит корнями в IV век: после казни на Корсике христианскую мученицу положили в лодку, которую голубь привёл к берегам Монако. Эта история каждый год оживает в символическом сожжении лодки — одном из самых зрелищных и трогательных моментов праздника.

© Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Во главе торжеств — Князь Альбер II, Княгиня Шарлен, Наследный принц Жак и Принцесса Габриэлла. Именно наследники престола получили честь зажечь символическую лодку. Момент, к которому было приковано всё внимание публики, стал эмоциональной кульминацией вечера.

Ощутимый энтузиазм публики

Задолго до официального начала праздника порт Эркюль начал наполняться первыми зрителями. Многие приходили заранее — занять удачное место, почувствовать атмосферу и не упустить ни одной детали. Для кого-то это было ежегодной традицией, для других — первым знакомством с праздником Святой Девоты. Надин оказалась среди тех, кто открывал для себя это событие впервые. В конце дня она специально выехала из Ниццы, чтобы успеть к началу торжеств. Прибыв одной из первых, она призналась, что давно хотела увидеть это религиозное празднование, о котором раньше лишь слышала. Глубоко верующая Надин хотела лично присутствовать на событии, в котором вера органично переплетается с монегаскскими традициями.

© Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Паоло, напротив, хорошо знаком с праздником Святой Девоты. Он старается не пропускать его каждый год. В этот вечер его внимание к порту привлекла музыка: любопытство взяло верх, и он поддался общей атмосфере. По его словам, праздник «очень красивый и хорошо организованный», хотя он и признаётся, что пока не уверен, останется ли до 19 часов. Для Валентины этот вечер также стал первым знакомством с торжествами. Девочка, которая учится в школе в Монако, настояла на том, чтобы её семья обязательно пришла. Её отец решил не рисковать и занять место в первых рядах: «Лучше быть впереди, так как она ещё маленькая, и подождать. Она с нетерпением ждала этого, поэтому мы и пришли!», — объясняет он. Больше всего Валентину волновал момент, когда из лодки поднимется пламя.

Антуан, в свою очередь, никогда не пропускает праздничные мероприятия. «Я хожу сюда с детства, по традиции. Я не католик. Меня интересует исключительно традиционная сторона. А ещё потому, что я суеверен», — признаётся он. В этом году его особенно порадовало объявление о шоу дронов. Тем не менее любимый момент остался неизменным — поджигание лодки. С улыбкой он добавляет: «Я не пироман, но мне это нравится!»

Сожжение лодки — кульминационный момент празднования

Вечер начался с мессы, которую отслужил архиепископ Монако в церкви Сент-Девот. Затем, под аплодисменты собравшихся, к порту прибыла княжеская семья. В центре внимания — Принц Жак и Принцесса Габриэлла: держа в руках факелы, они подожгли символическую лодку. Пламя взмыло в ночное небо под восторженные возгласы публики, а традиционные песнопения наполнили весь порт, усиливая торжественную атмосферу момента.

© Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Следом небо над Монако на несколько минут превратилось в сцену светового спектакля: шоу дронов шаг за шагом воссоздало историю святой Девоты, добавив празднику современное визуальное измерение. Завершением вечера стала тёплая встреча Княжеской семьи с публикой — жест близости, которым Монако особенно дорожит.

Празднества продолжились во вторник

Торжества в честь Святой Девоты продолжились во вторник, 27 января. В 10 часов утра жители княжества собрались в Кафедральном соборе Монако на папскую мессу, которую возглавил кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, латинский патриарх Иерусалима. После богослужения по Скале прошла традиционная процессия с мощами.

В 18:30 в Кафедральном соборе Монако состоится духовный концерт при свечах. Хор Сартена и хор папской капеллы Ассизи выступили совместно в сопровождении музыкантов Академии Ренье III. В программе — корсиканское пение и классическая духовная музыка, которые стали финальным аккордом этих праздничных дней.