Foto: il Principe Alberto II e la Principessa Charlène rendono omaggio a Santa Devota nella cattedrale

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène sono apparsi al balcone del Palazzo del Principe per salutare i monegaschi riuniti © Michaël Alesi / Sarah Steck / Palazzo del Principe

Martedì 27 gennaio mattina la Coppia Principesca ha partecipato alla messa pontificia in onore della Santa Patrona di Monaco, presieduta dal patriarca latino di Gerusalemme.

Dopo aver dato fuoco alla barca di Santa Devota lunedì sera sul Quai Albert Ier insieme al Principe Ereditario Jacques e alla Principessa Gabriella, martedì 27 gennaio il Principe Alberto II e la Principessa Charlène si sono recati nella Cattedrale di Monaco. La messa pontificia è stata presieduta dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme.

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno assistito alla messa pontificia © Michaël Alesi / Sarah Steck / Palazzo del Principe

Questa celebrazione fa parte dei festeggiamenti annuali dedicati alla santa patrona del Principato. Santa Devota, infatti, occupa da secoli un posto centrale nelle tradizioni monegasche.

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène sul balcone del Palazzo Principesco dopo la cerimonia religiosa © Michaël Alesi / Sarah Steck / Palazzo del Principe

L’abito della Principessa Charlène era impreziosito da una spilla in oro e diamanti di Tiffany & Co © Michaël Alesi / Sarah Steck / Palazzo del Principe

La presenza del cardinale Pizzaballa conferisce una dimensione particolare a questa edizione. Il prelato, figura di spicco della Chiesa cattolica in Medio Oriente, ha officiato davanti ai fedeli riuniti nell’edificio religioso monegasco.

© Michaël Alesi / Sarah Steck / Palazzo del Principe

La processione dal Palazzo del Principe

Al termine della messa, la coppia principesca è tornata al Palazzo. Dalle finestre del Salone degli Specchi, il Principe e la Principessa hanno osservato la tradizionale processione delle reliquie di Santa Devota.

La tradizionale processione delle reliquie di Santa Devota nei vicoli della Rocca © Michaël Alesi / Sarah Steck / Palazzo del Principe

© Michaël Alesi / Sarah Steck / Palazzo del Principe

Il corteo ha percorso le stradine della Rocca secondo un antico rituale. Dopo aver seguito la processione dal Palazzo, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène sono apparsi al balcone per salutare la folla. I monegaschi erano già accorsi numerosi lunedì sera al fianco della Famiglia Principesca per le prime celebrazioni.