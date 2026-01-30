Hôtels « adults only » : une tendance qui s’installe sur la Côte d’Azur

Ces établissements interdisent l’accès aux mineurs pendant certaines périodes, attirant une clientèle en quête de tranquillité.

La formule « adults only » gagne du terrain dans l’hôtellerie de la Côte d’Azur. Ces établissements réservent leurs prestations aux adultes, généralement à partir de 16 ou 18 ans, excluant les mineurs pendant tout ou partie de l’année. Le concept, largement répandu à l’étranger, notamment en Grèce, au Mexique et dans les Caraïbes, s’installe progressivement dans la région.

Ces hôtels ciblent une clientèle à fort pouvoir d’achat recherchant le calme et des prestations haut de gamme : spas, restaurants gastronomiques, piscines exclusives. Les destinations comme les Baléares, la Sardaigne ou Marrakech proposent désormais cette option. En France, le phénomène reste embryonnaire avec une dizaine d’établissements sur 17 000, contre une centaine en Allemagne ou au Royaume-Uni.

Un succès commercial assumé

TVMonaco a consacré un reportage à cette pratique sur la Côte d’Azur. Roland, propriétaire d’un hôtel appliquant la formule pendant l’été, témoigne : « Depuis qu’on est passé en adults only la première année, ça a été un peu compliqué puisque ceux de l’année d’avant ne comprenaient pas. Les gens viennent exprès parce qu’ils ont vu qu’on était adults only. Pour nous, on a gagné en chiffre d’affaires et en tranquillité ». L’hôtelier se défend de toute discrimination au micro de TVMonaco : « Il ne s’agit pas de discrimination, il s’agit juste, pendant une période donnée, des gens qui sont à la recherche d’un peu de calme. » Après deux mois réservés aux adultes, l’établissement accueille à nouveau les familles.

En France, la pratique soulève des questions. La haute-commissaire à l’Enfance a qualifié ces établissements de « violence symbolique » envers les enfants. Une proposition de loi vise à reconnaître la minorité comme critère de discrimination, mais le flou juridique persiste.