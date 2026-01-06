Inscriptions scolaires 2026-2027 à Monaco : dates, procédures et calendrier complet

Les familles monégasques et résidentes peuvent dès à présent inscrire leurs enfants dans les établissements publics et privés sous contrat de la Principauté pour la rentrée prochaine.

Fini les dossiers à rallonge. Cette année, le Gouvernement Princier a revu sa copie en réduisant significativement le nombre de pièces justificatives demandées aux familles. Les inscriptions scolaires pour 2026 – 2027 s’effectuent en quelques clics sur le portail MonGuichet.mc, accessible sept jours sur sept, à toute heure. Pour ceux qui préfèrent le contact humain, les établissements continuent d’accueillir les demandes en format papier.

La période d’inscription varie selon le niveau scolaire.

Pour la maternelle et l’élémentaire, les parents ont jusqu’au 13 mars 2026 pour inscrire leurs enfants âgés d’au moins trois ans, à condition qu’ils soient monégasques ou résidents.

Côté secondaire, les périodes varient selon les établissements.

Le collège Charles III ouvre ses inscriptions du 1er mai au 19 juin .

. Les lycées Albert Ier et Rainier III accueillent les demandes dès le 12 janvier et jusqu’au 19 juin .

. L’Institution François d’Assise-Nicolas Barré fonctionne quant à elle sur rendez-vous.

Nouveauté appréciable pour les futurs bacheliers : toutes les candidatures post-bac sont désormais regroupées dans une procédure unique, ouverte du 19 janvier au 1er avril. Les jeunes sportifs visant une classe à horaires aménagés peuvent postuler du 16 mars au 15 mai.

Quid des dérogations ?

Les familles résidant hors de Monaco ou souhaitant inscrire leur enfant dans un établissement différent de leur secteur doivent contacter la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS) avant le 1er mai 2026 pour obtenir une dérogation.

Cette modernisation des inscriptions s’inscrit dans le programme Extended Monaco, fruit d’une collaboration entre la Direction de l’Éducation Nationale et la Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique.