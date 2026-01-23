Julia Jakonda : peindre l’énergie, l’harmonie et l’élan intérieur

Dans le paysage de l’art contemporain, rares sont les œuvres qui dépassent la simple fonction décorative pour transformer véritablement l’espace qui les accueille. Les peintures de Julia Jakonda appartiennent à cette catégorie précieuse. Elles ne se contentent pas d’habiller un intérieur — elles en façonnent l’énergie, en modulent l’atmosphère, en redéfinissent subtilement la présence.

Quand l’art devient une atmosphère

Réfléchie, intuitive et visuellement saisissante, sa peinture ne cherche pas uniquement la forme, mais un état : l’harmonie, la clarté, l’élan. Chaque toile invite au calme et à la concentration, offrant une expérience autant émotionnelle qu’esthétique.

Installée à Cannes et originaire d’Ukraine, l’artiste nourrit son travail d’un parcours pluridisciplinaire. Également actrice de théâtre et de cinéma, elle insuffle à ses compositions un sens du rythme, du silence et de la nuance émotionnelle, conférant à son langage pictural une profondeur presque cinématographique et une expressivité d’une grande finesse.

Le cercle, le geste, la matière

Toutes ses œuvres sont réalisées exclusivement sur des toiles rondes — un choix symbolique et assumé. Le cercle évoque la plénitude, la continuité et l’équilibre, effaçant les angles au profit d’un mouvement fluide et naturel. L’ensemble paraît à la fois apaisé et vibrant, achevé et en perpétuel devenir.

Sa technique échappe aux classifications : huiles, acryliques, marqueurs, crayons, pastels et outils graphiques spécialisés se superposent pour créer des textures riches et profondes. Les surfaces se révèlent progressivement, invitant le regard à revenir, encore et encore.

Chaque œuvre naît d’un processus lent et minutieux, pouvant s’étendre sur deux à six mois. Rien n’est précipité, rien n’est reproduit. Chaque peinture est unique, irréplicable.

Un art pour les collectionneurs de sens

L’énergie constitue le cœur de sa démarche. Julia Jakonda ne crée que dans un état de calme, de concentration et de clarté intérieure, garantissant à chaque toile une présence stable et harmonieuse. Dans un espace, ses œuvres ne se contentent pas d’exister : elles instaurent une atmosphère de confiance, d’équilibre et d’intention.

Des symboles subtils se dévoilent à qui prend le temps de regarder, suggérant plus qu’ils n’imposent. Un art destiné aux amateurs exigeants, sensibles à la profondeur autant qu’à la beauté.

Parmi ses créations récentes, Years of Ambivalence (2025), toile circulaire de 80 centimètres, met en scène la figure du cheval — symbole de mouvement, de résilience et de progression déterminée, reflet d’une transformation assumée dans la vie comme dans les affaires.

Les œuvres de Julia Jakonda trouvent naturellement leur place dans des résidences raffinées, des collections privées et des espaces où l’art s’impose comme un véritable art de vivre.

Ses créations sont actuellement exposées à la galerie Espace 22 à Monaco, du 8 au 31 janvier.

Contactez l’artiste directement par e-mail juliajakonda@gmail.com ou via Instagram