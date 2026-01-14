Le Kids Tour de l’AS Monaco fait escale avec Balogun à Cap-d’Ail pour lancer 2026

Le programme itinérant du club de la Principauté pose ses valises au stade Didier Deschamps ce mercredi 14 janvier pour une après-midi d’animations gratuites destinée aux jeunes supporters.

L’année 2026 débute sous le signe de la jeunesse pour l’AS Monaco. La 13e étape du Kids Tour se tiendra ce mercredi 14 janvier sur la pelouse du stade Didier Deschamps, à Cap-d’Ail, de 13h30 à 17h30.

Le stade Didier Deschamps, situé à quelques mètres seulement des arches du Stade Louis-II, porte le nom du sélectionneur des Bleus depuis septembre 2018. L’enceinte de cette commune voisine accueille le village itinérant du club pour la troisième fois en quatre saisons, la dernière visite remontant à septembre 2023, lors du lancement de la deuxième saison du programme.

Des animations gratuites pour les familles

L’événement s’adresse aux licenciés de l’US Cap-d’Ail et aux enfants de la commune, membres du programme ÜNSEME. Au programme : quiz sur le club, cible géante, baby-foot XXL, parties de FC26 et tennis-ballon. La mascotte Bouba sera également présente pour retrouver les jeunes supporters de l’AS Monaco trois jours après la première rencontre du club en ce début d’année. Aux côté de la mascotte, l’attaquant monégasque, Folarin Balogun, fera son apparition pour la traditionnelle session de dédicaces.

© AS Monaco

Le 4 novembre 2025, l’américain inscrit son premier but en Ligue des Champions contre Bodø/Glimt (1‑0). En Ligue 1, il délivre une passe décisive contre Lyon le 3 janvier 2026, avant d’ouvrir le score en Coupe de France face à Orléans, lançant Monaco vers une victoire trois buts à un. L’attaquant Rouge et Blanc pourrait être aligné dans le onze de départ lors de l’affrontement contre Le Havre en Ligue 1 ce samedi 10 janvier à 19h.