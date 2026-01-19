Le Prince Albert II a bénéficié d’une intervention médicale

Cette prise en charge s'inscrivait dans un suivi médical habituel du Prince Albert II © Vatican Média

Le Souverain a subi une intervention dermatologique le 16 janvier et a repris normalement ses activités officielles.

Le Palais princier a informé que le Prince Albert II avait bénéficié d’une intervention médicale dans le cadre d’un suivi dermatologique. L’opération concernait le cuir chevelu et le visage. Les médecins ont traité une pathologie bénigne, nécessitant la pose de quelques points de suture.

Aucun impact sur l’agenda princier

Les sources du Palais se sont voulues rassurantes quant à l’état de santé du Prince. Âgé de 67 ans, le Prince Albert II a maintenu son programme d’engagements officiels sans modification. L’intervention n’a entraîné aucune annulation dans son agenda.

Le Prince Albert II a effectué une visite au Vatican le samedi 17 janvier 2026 © Vatican Média

Cette communication transparente du Palais est intervenue dans un contexte où le Prince Albert II poursuivait ses activités diplomatiques et institutionnelles. Le weekend dernier, il s’était rendu au Vatican pour une audience avec le Pape Léon XIV. Les prochaines semaines s’annoncent chargées avec plusieurs événements protocolaires et engagements environnementaux prévus en Principauté.